Звучить огидно, – Фурса про слова Вітренка щодо звільнень у "Нафтогазі"

Юрій Вітренко звинуватив звільнених незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу" у відсутності профільної освіти. Однак такі слова глави компанії "звучать огидно".

Про це в ефірі 24 каналу розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса. Як він зазначив, звільнені члени наглядової ради дійсно не мають української профільної освіти, однак вони є "шаленими професіоналами".

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За словами Фурси, ці 3 осіб мають величезний досвід роботи, тому можуть заходити у будь-які кабінети Заходу.

Те, що говорить Вітренко, звучить огидно насправді,

– наголосив фінансовий банкір.

Конкурс у наглядову раду "Нафтогазу"

У відставку 7 вересня пішли Клер Споттісвуд, Бруно Лескуа та Людо Ван дер Хейден.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував конкурс на посади членів наглядової ради компанії. Втім, на думку Фурси, навряд чи професійні люди, які цінують свою репутацію, туди подаватимуться.

"Після такого скандалу справжні професіонали з репутацією 10 разів подумають перед тим, як підуть", – припустив інвестиційний банкір.

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Як він припустив, Офіс Президента може пообіцяти американському посольству, що знову гратиме за правилами. Однак тепер довіри до України буде вже значно менше.

Фурса розповів про звільнення у "Нафтогазі": дивіться відео

Що цьому передувало