Про це в ефірі 24 каналу розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса. Як він зазначив, звільнені члени наглядової ради дійсно не мають української профільної освіти, однак вони є "шаленими професіоналами".
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За словами Фурси, ці 3 осіб мають величезний досвід роботи, тому можуть заходити у будь-які кабінети Заходу.
Те, що говорить Вітренко, звучить огидно насправді,
– наголосив фінансовий банкір.
Конкурс у наглядову раду "Нафтогазу"
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував конкурс на посади членів наглядової ради компанії. Втім, на думку Фурси, навряд чи професійні люди, які цінують свою репутацію, туди подаватимуться.
"Після такого скандалу справжні професіонали з репутацією 10 разів подумають перед тим, як підуть", – припустив інвестиційний банкір.
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Як він припустив, Офіс Президента може пообіцяти американському посольству, що знову гратиме за правилами. Однак тепер довіри до України буде вже значно менше.
Фурса розповів про звільнення у "Нафтогазі": дивіться відео
Що цьому передувало
- У "Нафтогазі" 3 незалежних членів наглядової ради 7 вересня подали у відставку.
- Денис Шмигаль повідомив, що доручив першому віцепрем'єру Олексію Любченку протягом тижня забезпечити оголошення конкурсу щодо відбору 4 незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу".
- Юрій Вітренко прокоментував звільнення членів наглядової ради. Він звинуватив їх у відсутності профільної освіти.