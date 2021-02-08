Пенсійний фонд України прозвітував про надходження за січень 2021 року та повідомив, що надходження від ЄСВ становили на 2,1 мільярда гривень менше від плану.

На офіційному сайті Пенсійного фонду України, установа повідомила, що за січень 2021 року надходження до фонду від ЄСВ становили на 2,1 мільярда гривень менше ніж того передбачав план.

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Надходження до ПФУ

Надходження від ЄСВ склали 19,9 мільярда гривень, проте за планом передбачалось, що сума становитиме 22 мільярди гривень. Тож, загалом, надходжень від ЄСВ Пенсійний фонд України, у січні, отримав на 2,1 мільярда гривень менше.

Загалом Пенсійний фонд у січні 2021 року отримав доходів на суму 36,6 мільярда гривень. Так з усіх коштів, що надійшли до фонду:

власні надходження фонду склали 22,8 мільярда гривень,

надходження з держбюджету – 13,8 мільярда гривень.

Надходження до ПФУ у січні 2020 року

Доходи Пенсійного фонду України у січні 2020 року склали 33,8 мільярда гривень. Серед них:

власні надходження становили 21,5 мільярди гривень,

надходження з держбюджету – 12,3 мільярда гривень.