Не на порядку денному, – заступник голови ОП прокоментував чутки про звільнення глави Нацбанку

У липні ЗМІ повідомили, що ОП розглядає можливість звільнення глави НБУ Кирила Шевченка. Застпуники голови ОП Кирило Тимошенко заявив, що звільнення Шевченка "не на порядку денному".

Тимошенко запевнив – якщо у президента є питання до Шевченка, то він їх ставить. Про це Кирило Тимошенко заявив у інтерв'ю.

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Якщо у президента є питання до Кирила Шевченка, то він їх ставить. Його звільнення не на порядку денному,

– заявив Тимошенко.

Він також додав, що мовляв "в Україні зазвичай преса звільняє раніше, ніж президент".

Коментуючи питання щодо скорочення рефінансування держбанків НБУ, він відзначив, що фінансування Великого будівництва не скорочуватимуть.

"Проблем немає і скорочення фінансування не буде. Велике будівництво – це великий мультиплікатор для економіки, тому держбанки дають кредити під ці проєкти. Ми кажемо НБУ про плани й де необхідна допомога, вони це розуміють", – запевнив заступник глави ОП.

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