Тимошенко запевнив – якщо у президента є питання до Шевченка, то він їх ставить. Про це Кирило Тимошенко заявив у інтерв'ю.
До теми До кінця року можуть звільнити голову НБУ Шевченка: причини, – ЗМІ
У ОП прокоментував чутки про звільнення глави Нацбанку
Якщо у президента є питання до Кирила Шевченка, то він їх ставить. Його звільнення не на порядку денному,
– заявив Тимошенко.
Він також додав, що мовляв "в Україні зазвичай преса звільняє раніше, ніж президент".
Коментуючи питання щодо скорочення рефінансування держбанків НБУ, він відзначив, що фінансування Великого будівництва не скорочуватимуть.
"Проблем немає і скорочення фінансування не буде. Велике будівництво – це великий мультиплікатор для економіки, тому держбанки дають кредити під ці проєкти. Ми кажемо НБУ про плани й де необхідна допомога, вони це розуміють", – запевнив заступник глави ОП.
Останні новини щодо кадрових змін в НБУ: коротко
- 26 липня видання "Українська правда", посилаючись на 2 джерела в ОП та співрозмовників в самому НБУ, розповіло, що Шевченко може піти у відставку. Для цього нібито є 4 причини.
- Серед причин – провал переговорів з МВФ, бажання голови Офісу Андрія Єрмака змінити голову Ощадбанку, ліцензування банків, зокрема погодження продажу української "дочки" російського Сбербанку та те, що "Шевченко – не командний гравець".
- Перед тим протягом липня з НБУ звільнилась частина працівників – команда керівників Департаменту ліцензування, директор Департаменту фінансової стабільності Віталій Ваврищук.
- Згодом працівники Департаменту ліцензування вирішили залишитись до 1 вересня.
- 28 липня Володимир Зеленський вперше прокоментував кадрові зміни в НБУ. Він заявив, що не збирається втручатися у діяльність Нацбанку. Також запевнив, що готовий "допомагати та заспокоювати" ті чи інші конфлікти.