На звільнені місця: в Україну масово їдуть трудові мігранти з Азії

Українці виїжджають за кордон у пошуках роботи, а на звільнені робочі місця в Україну приїжджають робітники з країн Азії. Експерти переконані, що з часом їхня кількість лише зростатиме.

За інформацією Держстату, у 2019 – 2020 роках до України приїхала на заробітки 71 тисяча мігрантів. Найбільше працівників з Індії, Туреччини, Азербайджану та Туркменістану – загалом понад 36 тисяч осіб.

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Мігранти працюють неофіційно

Однак точну кількість мігрантів в Україні встановили неможливо. Десятки тисяч робітників перебувають в "тіні" та не оформлені офіційно. Влаштуватися на роботу їм також досить складно через чималу кількість документів:

дозвіл для роботодавця від Центру зайнятості;

документи про освіту;

договір на оренду житла тощо.

Відтак більшість приїжджих працюють таксистами або кур'єрами служб доставки у Києві, Львова, Харкові, Одесі або Дніпрі. На таких роботах особливих документів не вимагають.

Кількість робочої сили скоротиться

Економістка Центру економічної стратегії Анна Сахно переконана, що до 2026 року кількість робочої сили в державі скоротиться на 350 тисяч осіб через демографічні процеси. Тоді в нагоді стануть робочі руки з-за кордону, відтак кількість трудових мігрантів в Україні зростатиме.

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Співвласник таксі Uklon Сергій Смусь зазначив, що в їхньому сервісі працює 60 тисяч водіїв. Із них майже 3% становлять трудові мігранти, й прогнозують зростання цієї кількості. Відтак компанія почала вимагати від працівників знати українську мову хоча б на базовому рівні.

Експертка з ринку праці Тетяна Пашкіна наголосила, що трудові мігранти можуть почати працювати в сферах, на яких зараз перебувають українці за кордоном. Мовиться про будівництво, логістику, ремонтні роботи, де знання державної мови не є ключовим.

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