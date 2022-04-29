Зупинка поставок російського газу стимулює інших відмовитися від нього, – глава польського МЗС

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау зазначив, що у зупинки постачання російського газу є позитивна сторона. Це дозволить іншим державам відмовилися від блакитного палива з країни-агресорки.

Він підкреслив, що Росія очікувано використала експорт енергії як ще один вид зброї. Тож від російського палива необхідно відмовлятися. Причому всім, адже шантажувати країна-агресорка буде кожного.

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Припинення постачання газу – невдала спроба тиску

Збігнєв Рау зазначив, що рішення "Газпрому" припинити постачання газу до Польщі – "невдала спроба тиску на країни, які прагнуть допомогти Україні".

Це вкотре показує те, чого ми очікували у нашій частині Європи, що Росія використовуватиме експорт енергоносіїв як зброю. Ми попереджали всіх у Європі десятиліття тому,

– підкреслив він.

Рау додав, що рішення "Газпрому" не стало несподіванкою для тих держав, яким відомі методи Росії. Тож він наголосив на тому, що такі дії повинні сприяти тому, щоб від російського газу відмовлялися й інші країни.

Коротко про відмову Польщі від російського газу

26 квітня Росія припинила постачати блакитне паливо до Польщі. Спочатку відповідне рішення ніяк не пояснювали.

Пізніше на це відреагував прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Він підкреслив, що країна може негайно відмовитися від постачання російського газу.

Згодом стало відомо про те, що Польща більше не купуватиме газ з Росії. Натомість у країні вже знайшли альтернативні джерела постачання блакитного палива.

Напередодні у Польщі запропонували обкладати в Європі податками нафту та газ, які надходять з Росії.

Крім того, Польща відмовилася оплачувати Росії за газ у рублях.

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