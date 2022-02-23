Санкції повинні бути секторальні та фінансові

В ексклюзивному блозі на 24 каналі Тетяна Острікова зауважила, що нині темпи зростання російської економіки падають, після 2014 року, й деякі експерти пов'язують це з санкціями проти країни-агресорки.

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Щоб санкції проти РФ були ще більш дієвими, вони мають бути не лише персональні, але й фінансові і секторальні – бити по тих секторах, що важливі для економіки країни-агресора та генерують доходи бюджету, на які потім фінансуються розвідки, армії та військові угрупування, використовувані для агресивних дій в інших державах,

– вважає Острікова.

Персональні санкції

Експерта нагадує про можливі санкції проти Путіна, якими пригрозили у США й, які пообіцяла ввести Велика Британія проти високопосадовців російського уряду.

Так президент США Джо Байден припустив застосування персональних санкцій проти російського президента, якщо Росія вторгнеться в Україну. Але разом з тим Острікова підкреслює, що Путін не має рахунків в іноземних банках і, попри те, що кремлівське оточення та їх близькі мають гроші та активи за кордоном, завжди є шанс перевести їх на інших осіб.

Прем'єр Великобританії Борис Джонсон також пообіцяв запровадити національні санкції проти високопосадовців російського уряду та російської економіки.

Враховуючи те, що британську столицю іноді жартома називають Лондонградом (через те, що її облюбували російські олігархи, їх родичі та оточення), заборона в'їзду їм у країну і запровадження обмежень на рух капіталів, про що заявляла очільниця МЗС Великобританії Елізабет Трасс, дещо ускладнить їм життя, але не стане фатальною для РФ загалом,

– резумує Острікова.

Тож експерта вважає, що якщо Захід знову обмежиться лише переліком фізичних та юридичних осіб, які підпадуть під санкції, це буде сигналом того, що на серйозну конфронтацію з РФ та істотну допомогу Україні вони не налаштовані.

"Північний потік-2" та заборона торгівлі держоблігаціями РФ

Острікова підкреслює, що поки мовиться лише про зупинку Північного потоку-2, а не про відмову в сертифікації чи заборону самого проєкту – це не завдасть відчутних втрат для економіки Росії. Адже країна продовжить експортувати газ в Європу навіть без "Північного потоку-2" і продовжить отримувати надприбутки від цієї торгівлі.

Й наразі відмовитись від російського газу ЄС не може, швидкої заміни російському газу немає. Європа має диверсифікувати постачальників, будувати LNG-термінали, але це все – перспектива на роки,

– ділиться експертка.

Торгівля російським держборгом

Також сьогодні мовиться, окрім зупинки "Північного потоку-2", про заборону ЄС на торгівлю російським державним боргом (торгівлю державними облігаціями РФ).

Щодо торгівлі російським держборгом, то бюджет Росії профіцитний,

– нагадує Острікова.

За перше півріччя 2021 року профіцит склав 626 мільярдів рублів, або 8,4 мільярда доларів США. З нинішнім стрибком цін на газ та нафту профіцит буде ще більшим, і потреба у зовнішньому фінансуванні найближчим часом у РФ буде не надто критичною, вважає вона.

Санкції проти Росії / Інфографіка 24 каналу