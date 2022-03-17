Ціни на електроенергію

"Безумовно, ніхто тарифи не підвищуватиме. Я думаю, ми зараз розробимо певний алгоритм, який би допоміг усім генераціям спокійно пройти цей період", – сказав Галущенко.

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Міністр також розповів, що схиляється до збереження чинної моделі спецзобов'язань щодо постачання населенню на ринку електроенергії, попри падіння рівня розрахунків за електроенергію, у тому числі з боку побутових споживачів. Зі слів Галущенка, рівень розрахунків на ринку електроенергії з початку війни впав на 30%.

Зауважте! Раніше експерт Українського інституту майбутнього з енергетичних питань Андріан Прокіп в інтерв'ю 24 каналу прогнозував, що тарифи на електроенергію можуть дещо зрости. Це може відбутись через скасування державного контролю за тарифами. Більше про це – читайте тут.

Який зараз діє тариф

По 30 квітня 2022 року в Україні тариф на електроенергію для населення залежатиме від обсягу спожитих кіловат-годин. Схема розрахунку виглядає таким чином:

сім'ї, що споживають менш як 250 кіловат-годин на місяць, платитимуть за тарифом 1,44 гривні за кіловат-годину;

ті, хто споживають понад 250 кіловат-годин – 1,68 гривні.

Приєднання України до енергосистеми Європи: переваги

Це дозволить покращити Україні економічну інтеграцію в європейське суспільство та створить цілісність української енергосистеми.

в європейське суспільство та створить цілісність української енергосистеми. Також посилить конкуренцію, можливості для експорту. З'являться можливості для експорту власної енергії на ринки інших європейських країн.

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