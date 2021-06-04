Ріст цін на продукти

Згідно з даними Держстату, за рік (з квітень 2020 року по квітень 2021 року) ціни зросли у середньому майже на 10%. Найбільше зросла ціна на: яйця, цукор, соняшникову олію та хліб.

Читайте також Як знижуватиметься дефіцит держбюджету до 2024 року: прогноз Кабміну

Що вплинуло на зростання цін

На вартості продуктів в Україні позначилася ситуація на зовнішніх ринках. За даними FAO (Продовольча і сільськогосподарська організація ООН), зростання світових цін на продовольство триває вже майже рік. Насамперед за словами керівника департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Сергія Ніколайчука, це стосується "сировинних" товарів, а саме:

зернових – ціни зросли на 26%, що пояснює річне зростання вартості хліба і хлібопродуктів в Україні на 13%;

– ціни зросли на 26%, що пояснює річне зростання вартості хліба і хлібопродуктів в Україні на 13%; яєць – ціни зросли на 90%, також зростання цін на зернові культури та корми прямо повпливало на вартість яєць, адже вартість кормів для курей зросла, а відповідно відбулось підняття ціни на продукт;

– ціни зросли на 90%, також зростання цін на зернові культури та корми прямо повпливало на вартість яєць, адже вартість кормів для курей зросла, а відповідно відбулось підняття ціни на продукт; соняшникової олії та цукру – індекс споживчих цін зріс на 63% і 65% відповідно за рік (з квітень 2020 року по квітень 2021 року), на вартість цукру вплинуло зниження виробництва в Україні з 1,5 мільйонів тонн у 2020 році до 1,1 мільйона тонн у 2021 році через суттєве скорочення урожаю цукрового буряку.

Як ріст цін на продукти впливає на інфляцію

Аналітик ІК Concorde Capital Євгенія Ахтирко зростання цін на світових ринках вважає додатковим фактором, який призвів до прискорення інфляції та виходу її рівня за межі цільового коридору НБУ, який становить 5% ± 1 відсотковий пунктир.

Аналітик також вважає, що за деякими видами харчових продуктів могла додатися й інфляція пропозиції. Це могло відбутись через те, що у зв'язку з карантинними обмеженнями закрився ряд допоміжних підприємств, що призвело до розриву економічних зв'язків, ланцюжків постачання. Як наслідок, це могло призвести до локальних знижень пропозиції і як наслідок – зростання цін, підсумувала експертка.

Чи чекати на зниження цін

Чому ціни на соняшникову олію та хліб ймовірно припинять зростати

Керівник аналітичного департаменту ІК Eavex Capital Дмитро Чурін вважає, що ціни на соняшникову олію можуть знизитись у межах 10%. Що стосується цін на хлібобулочні вироби, то вони не зменшаться, однак залишаться сталими й перестануть зростати.

Вже є очікування, що збір зернових і соняшнику в Україні у цьому році повинен бути на високому рівні, відповідно, це має допомогти утримати ціни на хлібобулочні вироби та соняшникову олію на сьогоднішніх позначках,

– говорить Чурін.

Рівень споживчої інфляції

У квітні споживча інфляція дещо сповільнилася – до 8,4% рік до року, однак вона все ще залишилася за верхньою межею цільового діапазону 5% ± 1 відсотковий пунктир. Нинішнє прискорення інфляції має тимчасовий характер і вже у першому півріччі ціни повернуться у цільовий коридор, вважає Сергій Ніколайчук.

На його думку, це відбудеться завдяки високому врожаю зернових, олійних та інших культур, а також зниженню світових цін. Високі ціни на зовнішніх ринках – це, з одного боку, причина для зниження попиту, але з іншого – привід збільшити виробництво, розповідає Ніколайчук.

Саме тому в другій половині року можна очікувати на поступове зниження цін як через чинники з боку попиту, так і через пропозиції,

– розповідає експерт.

Зменшення попиту – стримає ріст цін

Суттєве зростання цін, яке відчуло на собі широке коло споживачів, на думку Євгенії Охтирко, може почати відлякувати покупців, а відповідно уповільнить попит й ціни припинять зростати.

Подорожчання імпортних товарів

На зміцнення курсу гривні, як стримувального фактора, зараз навряд чи можна покладатися, якщо мова йде про імпорт. По-перше, як зазначила Євгенія Ахтирко, не варто очікувати стрімкої ревальвації гривні. Тоді як помірне зміцнення української валюти, на її думку, швидше призведе до зростання доходів імпортерів, а не помітного зниження цін на імпортні товари.

Зверніть увагу Гривня зміцніла у травні 2021 року: в НБУ розповіли, що цьому сприяло

Те, що товари, які імпортуються в Україну, можуть дорожчати у найближчі місяці, допускає і Сергій Ніколайчук. Зараз, уточнив він, у світі відчувається значний попит і дефіцит товарів довгострокового споживання – електроніка, меблі, автомобілі тощо. Як приклад – у США ціни на вживані авто за рік зросли на 21%.