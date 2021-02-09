В Україні за будь-яких умов найближчим часом зростатимуть ціни на продукти, але воно буде втримуватися в межах купівельної спроможності населення. Однозначно здорожчають овочі, зокрема, традиційний борщовий набір.

Овочі, які були зібрані ще у 2020 році, вимагають витрат на зберігання, що значно підвищує їхню ціну. Таку думку висловив виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

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На які продукти зростуть ціни

Економіст зауважив, що традиційно кожен рік в Україні дорожчає борщовий набір. Відтак 2021 не стане винятком. Крім цього, в Україні немає достатньої кількості сховищ, аби забезпечити збереження врожаю.

Я не здивуюся, коли на початку квітня ми побачимо на полицях єгипетську або турецьку картоплю. Тоді ціна настільки підніметься, що буде вигідно везти імпорт,

– відзначив він.

Також він розповів, що меншою мірою зростатимуть ціни на м'ясо, тому що на сьогодні вартість впирається в реальний платоспроможний попит населення.

Зверніть увагу! Чи не єдина галузь для якої 2020 рік був відносно стабільним стосовно цін – м'ясна. Вартість свинини й курятини на початок 2021 залишилась майже незмінною, здорожчала лише яловичина.

Однак економіст зазначив, що відбудеться не надто сильне здорожчення, тобто, не буде якихось критичних зростань. Але принаймні збільшення вартості товарів на 5 – 7% за 2 місяці українці побачать.

За словами Олега Пендзини, те, що ми на сьогодні бачимо в Україні – результат світових процесів. Зокрема, якщо мовиться про зернові, то на міжнародних ринках ціна всюди зросла.

"Зернові йшли вгору, як наслідок збільшувалась вартість комбікормів. А 60% від їхньої вартості – це ціна яєць, і ми вже бачимо серйозне зростання", – пояснив він.

Зниження курсу долара не гарантує зниження вартості товарів, – Пендзина

Курс долара продовжує падати. Нацбанк 9 лютого встановив офіційний курс на рівні 27,67 гривні. Це на 10 копійок менше, ніж 8 лютого.

Втім економіст наголосив, що зниження курсу долара не гарантує зниження вартості товарів. Крім цього, українцям не варто очікувати здешевшання імпортної продукції. Адже імпортери давно заклали валютні ризики в ціну товару, і ми їх купуємо за ціною, яка передбачає курс гривні до долара на рівні 29,2.

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Директор економічного дискусійного клубу також повідомив, що на сьогодні гривневий депозит має значно вищий відсоток, ніж доларовий. Відтак порадив українцям тримати гроші саме в гривні, принаймні найближчі пів року.