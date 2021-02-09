Зростання цін у 2021: економіст назвав продукти, які здорожчають
В Україні за будь-яких умов найближчим часом зростатимуть ціни на продукти, але воно буде втримуватися в межах купівельної спроможності населення. Однозначно здорожчають овочі, зокрема, традиційний борщовий набір.
Джерело:24 канал
Овочі, які були зібрані ще у 2020 році, вимагають витрат на зберігання, що значно підвищує їхню ціну. Таку думку висловив виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.
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На які продукти зростуть ціни
Економіст зауважив, що традиційно кожен рік в Україні дорожчає борщовий набір. Відтак 2021 не стане винятком. Крім цього, в Україні немає достатньої кількості сховищ, аби забезпечити збереження врожаю.
Я не здивуюся, коли на початку квітня ми побачимо на полицях єгипетську або турецьку картоплю. Тоді ціна настільки підніметься, що буде вигідно везти імпорт,
– відзначив він.
Також він розповів, що меншою мірою зростатимуть ціни на м'ясо, тому що на сьогодні вартість впирається в реальний платоспроможний попит населення.
Однак економіст зазначив, що відбудеться не надто сильне здорожчення, тобто, не буде якихось критичних зростань. Але принаймні збільшення вартості товарів на 5 – 7% за 2 місяці українці побачать.
За словами Олега Пендзини, те, що ми на сьогодні бачимо в Україні – результат світових процесів. Зокрема, якщо мовиться про зернові, то на міжнародних ринках ціна всюди зросла.
"Зернові йшли вгору, як наслідок збільшувалась вартість комбікормів. А 60% від їхньої вартості – це ціна яєць, і ми вже бачимо серйозне зростання", – пояснив він.
Зниження курсу долара не гарантує зниження вартості товарів, – Пендзина
Курс долара продовжує падати. Нацбанк 9 лютого встановив офіційний курс на рівні 27,67 гривні. Це на 10 копійок менше, ніж 8 лютого.
Втім економіст наголосив, що зниження курсу долара не гарантує зниження вартості товарів. Крім цього, українцям не варто очікувати здешевшання імпортної продукції. Адже імпортери давно заклали валютні ризики в ціну товару, і ми їх купуємо за ціною, яка передбачає курс гривні до долара на рівні 29,2.
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Директор економічного дискусійного клубу також повідомив, що на сьогодні гривневий депозит має значно вищий відсоток, ніж доларовий. Відтак порадив українцям тримати гроші саме в гривні, принаймні найближчі пів року.
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