Скільки українців відчули зростання тарифів на своєму гаманці

Більшість українців заявила, що відчула, як зросли тарифи за попередній місяць. Ба більше, понад 80% опитаних вважають, що влада не впоралася із завданням знизити платіжки.
Дві третини (64,7%) опитаних заявили, що вартість їхніх комунальних послуг за січень 2021 порівняно з груднем 2020 року зросла.
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Чи відчули українці підняття тарифів
- Стверджують, що тарифи майже не змінилися, – 19,6% респондентів.
- Водночас для 5,6% опитаних вартість "комуналки" знизилася, а 10,1% не змогли відповісти на запитання.
- Більшість – 81,9% – респондентів вважають, що влада не впоралася із завданням зниженням комунальних тарифів у січні.
- Вважають, що впоралася – 9,4%, а 8,6% не змогли відповісти на запитання.
Що це за опитування?
Результати опитування / Скриншот з kiis.com.ua
Його провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) з 23 лютого до 1 березня 2021 року по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Методом особистого інтерв’ю опитали 1 207 респондентів. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,9%.
Нові тарифи на комунальні послуги
- Від 1 січня 2021 року знизився тариф на електроенергію для населення: зі 312,76 гривні до 293,93 гривні за мегават-годину. Новий тариф за кіловат-годину – 1,68 гривні
- Однак обурення і протести в країні викликали тарифи на газ. На початку 2021 року в Україні несподівано стрибнув угору тариф на газ для населення. Для врегулювання ситуації уряд встановив граничну ціну газу у 6,99 гривні за кубометр. Проте діятиме вона лише на час карантину.
Ціна на газ в Україні / Інфографіка 24 каналу