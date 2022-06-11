Як зазначили у пресслужбі Пенсійного фонду України, певна категорія пенсіонерів отримає надбавки до пенсії. Мовиться про тих, хто після призначення пенсій продовжував працювати й відмовився від виплат. Або ж тих, хто захотів отримувати кошти пізніше, ніж передбачено.

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Такі пенсіонери отримають до 40% надбавок

У ПФУ зауважили, що такі категорії пенсіонерів можуть розраховувати на пристойні надбавки. Вони коливатимуться у межах від 10 до 40%.

Нагадаємо, що відповідний закон діяв до 30 квітня 2022 року. А доплату громадяни, які не вийшли на пенсію, зможуть отримати у червні.

Мовиться про те, що пенсіонер за кожен рік відмови від пенсії отримує додаткові 10% від основного розміру виплати. Але існує обмеження у 40%, себто держава готова компенсувати чотири додаткові роки роботи громадянина, який міг піти на пенсію.

У відомстві підкреслюють, що суму, на яку збільшиться розмір виплати, розрахують з основного розміру пенсії.

Яким зараз є розмір надбавки

за перший рік після виходу на пенсію – 6% від основного її розміру;

за два роки – 12%;

за три роки – 18%;

за чотири роки – 24%.

Як підрахувати, яку суму отримає пенсіонер? У ПФУ вирішили продемонструвати наочний приклад, який базується на отриманні 40% надбавки за ті ж 4 роки не виходу на пенсію. Так, після 30 квітня 2022 року надбавка у такому випадку становитиме 24% від основного розміру пенсії.

Отже: якщо пенсія має становити 2150 гривень, то надбавка складатиме 516 гривень. Це і є 24% від основного розміру пенсії.

Пенсію мешканцям окупованих територій надалі виплачуватимуть

У Кабінеті Міністрів України взялись за питання, пов'язане з виплатами пенсії і соціального забезпечення на тимчасово окупованих територіях. Мовиться зокрема про ті регіони, де зараз ведуться активні бойові дії.

Там українцям пенсію виплачуватимуть через "Укрпошту". Її у відділенні отримуватимуть ті, хто мешкає у районах ведення бойових дій, а також на тимчасово окупованих територіях.

Раніше таким людям кошти потрапляли на рахунок "Ощадбанку". Але в державі ухвалили нове рішення, яке дозволить надати доступ до фінансів у тих регіонах, де українські банки тимчасово припинили свою діяльність.

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