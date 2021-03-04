Зросли у 159 разів: як змінювались зарплати українців протягом 26 років

Джерело:Держстат
Середньомісячна зарплата українців за 26 років зросла у 159 разів. У січні – грудні 2020 року вона становила 11 591 гривню.
Так, у 1995 році середня зарплата становила всього 73 гривні.
До речі В Україні зросла середня зарплата на 15%: дані Держстату
Однак варто рівняти з 1996 роком, оскільки гривню ввели тільки тоді. Тож у 1996 році українці отримували переважно 69 доларів, у 2020 – 430. У доларовому еквіваленті зарплата зросла у 6,3 раза.
Зауважимо, що зарплата перетинала позначку 400 доларів також у 2013 році.
Як зростала зарплата / Фото Держстату