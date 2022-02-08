"Зробили виняток": хто може отримати спецсубсидію на електрообігрівання

Українці зможуть отримати спеціальну субсидію на електрообігрівання. Проте такі винятки зробили не для всіх.

Про це розповіла міністерка соціальної політики України Марина Лазебна. За її словами, є люди, які потребують такої пільги.

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Лазебна: Люди не мають електро- та газового опалення

Як розповіла Лазебна, спецсубсидії зможуть отримати українці, які живуть на лінії розмежування. Вона становитиме приблизно 1500 – 1700 гривень.

Там люди не мають ні газового опалення, ні електроопалення, бо там усе зруйнували. Ми зробили виняток для тих всіх населених пунктів, які є на лінії розмежування,

– наголосила міністерка.

Вона зазначила, що дали право на субсидію за тарифами як для електроопалення. "У кого немає електроопалення, вони обігріваються електрообігрівачами", – додала Лазебна.

Субсидія на оплату тарифів: коротко

Субсидії під час опалювального сезону отримуватимуть понад 3 мільйони домогосподарств. У середньому сума виплати становитиме 2 000 гривень, однак вона буде індивідуальна.

Розмір субсидії визначатимуть окремо для кожного домогосподарства. Сума допомоги може становити й 3 000, і 5 000 тисяч гривень.

Виплати автоматично перепризначили майже для 80% українців. Для мешканців регіонів, які будуть у червоній зоні карантину, сума субсидії буде більшою.

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