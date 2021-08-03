Зради немає, – у "Слузі народу" кажуть, що Україна отримає новий транш МВФ без зобов'язань

Міжнародний валютний фонд виділить 2,7 мільярда доларів для України. Данило Гетманцев прокоментував новий транш та заявив, що ці гроші країна отримає не у рамках програми stand by.

Нардеп від "Слуг народу" також додав, що ці кошти допоможуть Україні "у складний період". Він запевнив, що гроші отримають всі члени МВФ.

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"Слуги народу" розповіли про новий транш МВФ

У Міжнародному валютному фонді розповіли, що гроші виділили з резервних активів.

Зради немає. Цю суму ми отримуємо поза програмою stand by. Без будь-яких зустрічних зобов'язань,

– розповів Гетманцев.

Він також додав, що надання Україні 2,7 мільярда не є зрадою, ані перемогою.

"Гроші пропорційно до участі в МВФ отримують всі члени МВФ. Хоча, так, звичайно ці гроші значно допоможуть нам в складний період", – доповнив нардеп від "Слуг народу".

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