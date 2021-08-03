Зради немає, – у "Слузі народу" кажуть, що Україна отримає новий транш МВФ без зобов'язань
Джерело:телеграм Данила Гетманцева
Міжнародний валютний фонд виділить 2,7 мільярда доларів для України. Данило Гетманцев прокоментував новий транш та заявив, що ці гроші країна отримає не у рамках програми stand by.
Нардеп від "Слуг народу" також додав, що ці кошти допоможуть Україні "у складний період". Він запевнив, що гроші отримають всі члени МВФ.
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"Слуги народу" розповіли про новий транш МВФ
У Міжнародному валютному фонді розповіли, що гроші виділили з резервних активів.
Зради немає. Цю суму ми отримуємо поза програмою stand by. Без будь-яких зустрічних зобов'язань,
– розповів Гетманцев.
Він також додав, що надання Україні 2,7 мільярда не є зрадою, ані перемогою.
"Гроші пропорційно до участі в МВФ отримують всі члени МВФ. Хоча, так, звичайно ці гроші значно допоможуть нам в складний період", – доповнив нардеп від "Слуг народу".Зверніть увагу! Володимир Зеленський заявив, що Україна виконала усі зобов'язання перед МВФ і готова до отримання чергового траншу. До речі, в червні 2020 року МВФ затвердив 18-місячну програму stand-by для України, вартістю близько 5 мільярдів доларів. 2,1 мільярда доларів першого траншу виділили одразу.
Транш МВФ: останні новини
- 2 серпня керівництво МВФ затвердил виділення з резервних активів 650 мільярдів доларів. Серед них 2,7 мільярда – підуть в Україну.
- Заступник виконавчого директора від України у МВФ Владислав Рашкевич повідомив, що ці гроші Україна отримає безоплатно та безумовно. Рішення набуде чинності 23 серпня.
- Перед тим 29 липня Володимир Зеленський провів переговори з очільницею МВФ. Вони говорили про реформи. У МВФ зазначили, що їхні структурні маяки – законопроєкти про посилення корпоративного управління в банках та про Вищу раду правосуддя, Вищу кваліфікаційну комісію суддів.