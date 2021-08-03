Нардеп від "Слуг народу" також додав, що ці кошти допоможуть Україні "у складний період". Він запевнив, що гроші отримають всі члени МВФ.

До теми Подарунок до Дня Незалежності: МВФ остаточно затвердив 2,7 мільярда для України

"Слуги народу" розповіли про новий транш МВФ

У Міжнародному валютному фонді розповіли, що гроші виділили з резервних активів.

Зради немає. Цю суму ми отримуємо поза програмою stand by. Без будь-яких зустрічних зобов'язань,

– розповів Гетманцев.

Він також додав, що надання Україні 2,7 мільярда не є зрадою, ані перемогою.

"Гроші пропорційно до участі в МВФ отримують всі члени МВФ. Хоча, так, звичайно ці гроші значно допоможуть нам в складний період", – доповнив нардеп від "Слуг народу".

Зверніть увагу! Володимир Зеленський заявив, що Україна виконала усі зобов'язання перед МВФ і готова до отримання чергового траншу. До речі, в червні 2020 року МВФ затвердив 18-місячну програму stand-by для України, вартістю близько 5 мільярдів доларів. 2,1 мільярда доларів першого траншу виділили одразу.

Транш МВФ: останні новини