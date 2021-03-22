Валовий зовнішній борг України за 2020 рік виріс на 3,951 мільярда доларів. Розмір боргу перевищив рівень, досягнутий на кінець III кварталу 2015 року, та становить 125,69 мільярда доларів.

Щодо валового внутрішнього продукту борг протягом 2020 року збільшився з 78,6% до 83,4%.

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Зовнішній борг України

Протягом IV кварталу 2020 року борг зріс на 3,51 мільярда доларів. Основними чинниками зростання стали операції уряду та реального сектору економіки.

За квартал зовнішній борг державного сектора виріс на 3 мільярди доларів і досяг позначки у 54,7 мільярда доларів (36,3% від ВВП).

Зобов'язання приватного сектору

Водночас зросли зовнішні зобов'язання приватного сектору (на 0,5 мільярда доларів). Станом на 31 грудня 2020 року вони становили 71 мільярд доларів (47,1% від ВВП).

Зобов'язання сектору загального держуправління

Зовнішні зобов'язання сектору загального державного управління у IV кварталі 2020 року зросли на 2,8 мільярда доларів – до 47,8 мільярда доларів (31,7% від ВВП). Причини – залучення уряду на зовнішніх ринках, від міжнародних партнерів на суму 2,2 мільярда доларів.

Борг НБУ

Зовнішній борг центрального банку в IV кварталі 2020 року в результаті зростання курсу спеціальних прав запозичення збільшився на 155 мільйонів доларів і досяг позначки у 6,9 мільярда доларів(4,6% від ВВП на кінець 2020 року).

Зобов'язання інших депозитних корпорацій

Обсяг зовнішніх зобов'язань сектору інших депозитних корпорацій України у звітному кварталі скоротився з 4 до 3,7 мільярда доларів (2,4% від ВВП). Це сталося у результаті виплат за довгостроковими єврооблігаціями банків на 0,4 мільярда доларів.

Зверніть увагу! Державний і гарантований державою борг України станом на 31 грудня 2020 року становив 2 551,94 мільярда гривень або 90,26 мільярда доларів. За рік держборг зріс на 553,64 мільярда гривень (на 27,7%), тобто на 5,89 мільярда доларів (на 7%).