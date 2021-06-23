Зовнішній борг України скоротився на 3 мільярди доларів

Валовий зовнішній борг України скоротився на 2,7 мільярдів доларів – з 125,8 мільярдів доларів до 123,1. Сума заборгованості зменшилась за перший квартал 2021 року.

Відносно валового внутрішнього продукту (ВВП) борг скоротився з 81,2% до 78,1%. Натомість протягом 2020 року валовий зовнішній борг України виріс на 3,951 мільярда доларів і становив 125,69 мільярда доларів.

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Зовнішній борг України у 2020 році

Загалом борг ВВП за 2020 рік збільшився з 78,6% до 83,4%, а у четвертому кварталі зріс на 3,51 мільярда доларів. Це зумовлено операціями уряду та реального сектору економіки.

Зовнішній борг державного сектора виріс на 3 мільярди доларів і становив 54,7 мільярда – 36,3% від ВВП. Крім того, на 0,5 мільярда доларів зросли й зовнішні зобов'язання приватного сектору. Станом на 31 грудня 2020 року вони становили 71 мільярд доларів.

Економіка України у IV кварталі 2020 році

У IV кварталі 2020 року зовнішні зобов'язання сектору загального державного управління зросли на 2,8 мільярда доларів – до 47,8 мільярда. Це стало наслідком залучень уряду на зовнішніх ринках і від міжнародних партнерів на суму 2,2 мільярда доларів.

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Зовнішній борг центрального банку в IV кварталі 2020 року збільшився на 155 мільйонів доларів, у результаті зростання курсу Спеціальних прав запозичення. Він становив 6,9 мільярда доларів.

Обсяг зовнішніх зобов'язань зменшився

У звітному кварталі обсяг зовнішніх зобов'язань сектору інших депозитних корпорацій України скоротився з 4 до 3,7 мільярда доларів – 2,4% від ВВП. Це зумовлено виплатами за довгостроковими єврооблігаціями банків на 0,4 мільярда доларів.