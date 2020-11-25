Україна й Ізраїль домовилися про створення зони вільної торгівлі з 1 січня 2021 року. Ізраїльський прем'єр Біньямін Нетаньяху подякував українському президенту Володимиру Зеленському за співпрацю в цьому питанні.

Це дуже гарна новина для ізраїльської економіки, написав Біньямін Нетаньяху у власному фейсбуці.

До слова Україна й Ізраїль узгодили дату початку дії зони вільної торгівлі

З 2021 року набуде чинності угода про вільну економічну зону між нами й Україною. Це призведе до збільшення торгового обороту й підвищення співпраці в сільському господарстві й високих технологіях, а також до додаткових інвестицій,

– підкреслив ізраїльський прем'єр.

Очільник уряду Ізраїля також запевнив, що це дуже важливий крок, від якого користь відчують усі громадяни його держави.

"Дякуємо Президенту Володимиру Зеленському за співпрацю, що налагодить відносини між нашими країнами й призведе до нових звершень", – наголосив Біньямін Нетаньяху.