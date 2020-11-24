Президент України Володимир Зеленський повідомив про успішне завершення перемовин з Ізраїлем щодо угоди про зону вільної торгівлі. Вона почне діяти вже з 1 січня 2021 року.

Про успішне завершення перемовин з Ізраїлем Президент України Володимир Зеленський повідомив у своєму фейсбуці.

До слова Перемовини України про зону вільної торгівлі з Туреччиною перебувають на фінішній прямій

Глава держави заявив, що це нова глава у відносинах між нашими країнами. Крім того, досягнуті домовленості він назвав "зеленим світлом" для збільшення українського експорту.

Це сигнал для тіснішої кооперації у сферах high-tech, інжинірингу, розвитку інвестиційної співпраці. Чудова новина, Біньяміне Нетаньяху,

– написав Володимир Зеленський.

Що таке зона вільної торгівлі?

Це тип міжнародної співпраці, за якої країни, що виступають сторонами угоди, скасовують одне для одного частину митних зборів і податків. Найчастіше це поширюється на всі товари, крім сільськогосподарської продукції.



У конкретному випадку з Ізраїлем це призведе до того, що українські експортери будуть зацікавлені возити свою продукцію в цю державу. Адже відсутність мита зробить її дешевшою. Аналогічно це вплине й на товари ізраїльських виробників на українському ринку.

Як Україна раніше торгувала з Ізраїлем