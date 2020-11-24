Україна й Ізраїль узгодили дату початку дії зони вільної торгівлі
Президент України Володимир Зеленський повідомив про успішне завершення перемовин з Ізраїлем щодо угоди про зону вільної торгівлі. Вона почне діяти вже з 1 січня 2021 року.
Про успішне завершення перемовин з Ізраїлем Президент України Володимир Зеленський повідомив у своєму фейсбуці.
До слова Перемовини України про зону вільної торгівлі з Туреччиною перебувають на фінішній прямій
Глава держави заявив, що це нова глава у відносинах між нашими країнами. Крім того, досягнуті домовленості він назвав "зеленим світлом" для збільшення українського експорту.
Це сигнал для тіснішої кооперації у сферах high-tech, інжинірингу, розвитку інвестиційної співпраці. Чудова новина, Біньяміне Нетаньяху,
– написав Володимир Зеленський.
Що таке зона вільної торгівлі?
Це тип міжнародної співпраці, за якої країни, що виступають сторонами угоди, скасовують одне для одного частину митних зборів і податків. Найчастіше це поширюється на всі товари, крім сільськогосподарської продукції.
У конкретному випадку з Ізраїлем це призведе до того, що українські експортери будуть зацікавлені возити свою продукцію в цю державу. Адже відсутність мита зробить її дешевшою. Аналогічно це вплине й на товари ізраїльських виробників на українському ринку.
Як Україна раніше торгувала з Ізраїлем
- За підсумками 2019 року Ізраїль не увійшов навіто до перших 15 торговельних партнерів України. Всього держави за рік наторгували на трохи більше як 820 мільйонів доларів.
- Україна експортувала в Ізраїль своєї продукції на 620 мільйонів доларів, а імпортувала ізраїльської продукції – на 206 мільйонів. Для порівняння з Чехією, яка замикала 15-ку, ми наторгували на понад 2 мільярди доларів, а на першому місці був Китай – майже 13 мільярдів.
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