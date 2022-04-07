Золотовалютних резервів України достатньо, щоб платити за борги та імпорт, – Гетманцев

Міжнародні резерви України за минулий місяць зросли на 2% або на 570 мільйонів доларів та на початок квітня становили понад 28 мільярдів доларів. Цих грошей достатньо, для обслуговування боргів та інших виплат.

Золотовалютні резерви України

За словами народного депутата, це майже на 4%, або на мільярд доларів більше, ніж рік тому, або на 12,8% та на 3 мільярдів доларів більше ніж два роки тому у розпал ковід-кризи.

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Якщо порівнювати обсяг золотовалютних резервів на 1 квітня, це максимум за останні 10 років,

– зазначив Гетманцев

Він пояснив, що приріст золотовалютних резервів у березні зумовлений насамперед значним фінансування від партнерів, яке дозволило компенсувати як чистий продаж НБУ валюти на міжбанку, так і обслуговування зовнішнього держборгу.

"Теперішній обсяг золотовалютних резервів є більш ніж достатнім для покриття майбутнього імпорту та проведення боргових платежів, це сприяє підтримці фінансової стійкості держави", – додав Гетманцев.

Яку допомогу отримала Україна у березні

1 мільярд доларів Україна отримала від Міжнародного валютного фонду;

639 мільйонів євро – від Європейського інвестиційного банку;

588 мільйонів євро – від Європейського союзу;

111 мільйонів доларів та 312 мільйонів євро – від Світового банку.

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