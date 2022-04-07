Золотовалютні резерви України

За словами народного депутата, це майже на 4%, або на мільярд доларів більше, ніж рік тому, або на 12,8% та на 3 мільярдів доларів більше ніж два роки тому у розпал ковід-кризи.

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Якщо порівнювати обсяг золотовалютних резервів на 1 квітня, це максимум за останні 10 років,

– зазначив Гетманцев

Він пояснив, що приріст золотовалютних резервів у березні зумовлений насамперед значним фінансування від партнерів, яке дозволило компенсувати як чистий продаж НБУ валюти на міжбанку, так і обслуговування зовнішнього держборгу.

"Теперішній обсяг золотовалютних резервів є більш ніж достатнім для покриття майбутнього імпорту та проведення боргових платежів, це сприяє підтримці фінансової стійкості держави", – додав Гетманцев.

Яку допомогу отримала Україна у березні

1 мільярд доларів Україна отримала від Міжнародного валютного фонду;

639 мільйонів євро – від Європейського інвестиційного банку;

588 мільйонів євро – від Європейського союзу;

111 мільйонів доларів та 312 мільйонів євро – від Світового банку.

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