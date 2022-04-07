Золотовалютні резерви України
За словами народного депутата, це майже на 4%, або на мільярд доларів більше, ніж рік тому, або на 12,8% та на 3 мільярдів доларів більше ніж два роки тому у розпал ковід-кризи.
Читайте також: У березні золотовалютні резерви України зросли на 2%
Якщо порівнювати обсяг золотовалютних резервів на 1 квітня, це максимум за останні 10 років,
– зазначив Гетманцев
Він пояснив, що приріст золотовалютних резервів у березні зумовлений насамперед значним фінансування від партнерів, яке дозволило компенсувати як чистий продаж НБУ валюти на міжбанку, так і обслуговування зовнішнього держборгу.
"Теперішній обсяг золотовалютних резервів є більш ніж достатнім для покриття майбутнього імпорту та проведення боргових платежів, це сприяє підтримці фінансової стійкості держави", – додав Гетманцев.
Яку допомогу отримала Україна у березні
- 1 мільярд доларів Україна отримала від Міжнародного валютного фонду;
- 639 мільйонів євро – від Європейського інвестиційного банку;
- 588 мільйонів євро – від Європейського союзу;
- 111 мільйонів доларів та 312 мільйонів євро – від Світового банку.
Цікаво – скільки у Росії залишилось грошей та на що їх вистачить: дивіться відео