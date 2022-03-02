Як зняти готівку з картки

Для того, щоб зняти кошти з картки треба прийти в будь-яку велику торгову мережу, продовольчу або мережу АЗС зі своєю карткою, на якій є безготівкові кошти. Там вам видадуть готівку в сумі до 6 тисяч гривень, списавши їх одночасно з вашого карткового рахунку. Однак можливо зняти й більшу суму, просто потрібно повторити процедуру декілька разів.

Актуально З валютних рахунків можна забирати до 30 тисяч гривень на день, — НБУ

Якщо Вам треба зняти більше, то Ви просто повторюєте цю операцію – знову і знову. В підсумку проблему рішено з двох сторін,

– йдеться у дописі Палійчук.

Через те, що тисячі інкасаторів пішли захищати Україну, банкам стало важче здійснювати інкасацію та наповнювати банкомати готівкою. "Національний Банк знайшов елегантний та водночас ефективний вихід із ситуації", – написала речниця партії "Слуги народу" Юлія Палійчук.

З одного боку мережі магазинів не потребують інкасації готівки вирученої від продажу товарів та віддають готівку громадянам. З іншого боку, громадянам не треба шукати банкомати, які все важче та важче наповнювати кешем,

– підкреслила "слуга".

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