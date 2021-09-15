Вартість газу на європейському ринку продовжує зростати, а 15 вересня вчергове перевищила історичний максимум.
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Черговий рекорд на ринку газу в Європі
Відповідно до даних біржі, ціна жовтневого ф'ючерсу на хабі TTF в Нідерландах досягла майже 842,5 долара за тисячу кубометрів або 68,995 євро за мегават за годину, враховуючи поточний обмінний курс євро до долара.
Станом на 9:28 вартість газу трохи впала в ціні, сягнувши 68,3 долара.
Причини зростання цін на газ
- Вартість газу збільшується на тлі низьких запасів ресурсу у підземних сховищах Європи.
- Іншою причиною зростання цін також називають відмову "Газпрому" бронювати додаткові потужності українського транзиту.
Реакція світу на ці тенденції
- Голова EnergyScan Жульєн Хоарау зауважив, що зростання цін на газ почалося влітку, коли попит на нього був низьким. Через це він прогнозує, що Європу чекає сувора зима.
- В адміністрації США вважають, що енергетичній безпеці Європи загрожує нестача газу взимку 2022 року.
- Ексвиконувач обов'язків міністра економіки Павло Кухта переконаний, що саме Росія є винуватцем зростання цін на газ. Він пояснив це намірами Кремля "поставити всю Європу в "стійло".