Знову через "Газпром": ціна газу в Європі перевищила 1 900 доларів за тисячу кубометрів

Ціни на "блакитне паливо" у Європі знову злетіли вгору. Вартість тисячі кубометрів газу перевищила 1900 доларів. Ймовірно, що це – результат рішень компанії "Газпром".

Вартість ф'ючерсів на газ на європейських газових майданчиках перевищила 1900 доларів за тисячу кубометрів. Такі дані на час відкриття торгів 20 грудня

До теми Попри відтермінування сертифікації: другу нитку "Північного потоку-2" наповнюють газом

Наприкінці минулого тижня ціна опустилась нижче 1600 доларів

Зростання на біржі ICE склало більше ніж 10%. Наприкінці минулого тижня вартість тисячі кубів опустилась нижче позначки 1600 доларів. У Європі була відлига, отож температура підвищилась.

"Газпром" скоротив бронювання

ЗМІ називають кілька причин теперішнього стрибка цін. Зокрема мовиться про заяви керівника Федерального мережевого агентства Німеччини Йохана Хоммана щодо термінів запуску російського газопроводу "Північний потік-2". Хоманн припустив, що раніше другої половини 2022 року на сертифікацію очікувати не варто.

Також ймовірно що вартість газу піднялась через дії "Газпрому". Як пише Интерфакс, корпорація скоротила бронювання газопроводу "Ямал – Європа". на добу 20 грудня замовили всього 3,8 мільйона кубометрів – а це лише трохи більше ніж 4% пропускної здатності магістралі.

Як запевнила єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон, наразі небезпеки для опалювального сезону в Європі немає. Проте все залежить від негоди – морози можуть внести свої корективи.

Раніше Конкурент "Газпрому": Азербайджан збільшить поставки газу до Європи

Коротко про зростання цін на газ в Європі:

Восени вартість у Європі "блакитного палива" побила рекордні показники.

У жовтні ціна тисячі кубометрів газу перевищила 2 тисячі доларів.

У грудні вартість газу знову пішла вгору.

Станом на 13 грудня поточний рівень запасів газу в підземних сховищах Європи досяг позначки у 62,41% від їх максимальної місткості.

Дивіться про те, як "Газпром" хоче прогнути під себе Європу шантажем: