На закритому засіданні у Верховній Раді поговорили про тарифи. Голова парламенту Дмитро Разумков зібрав прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, виконуючого обов'язки міністра енергетики Юрія Вітренка, голову правління Нафтогазу Андрія Коболєва та очільників парламентських фракцій і груп.

На нараді Шмигаль розповів про бажання зробити державне регулювання на період карантину у вигляді обмеження максимальної ціни – 6,99 гривні за кубічний метр. Про деталі засідання розповів в ефірі 24 каналу голова фракції "Голос" Ярослав Железняк.

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Деталі засідання

Також відбуваються перемовини з міжнародними партнерами, зокрема з Міжнародним валютним фондом. Але поки рішення і відповіді МВФ немає.

Ба більше, будуть впроваджені пільги у вигляді субсидії на електроенергію,

– розповів Железняк.

Питання комунікації

Як відзначив нардеп, уряд провалив комунікацію. Деякі політичні і фінансово-промислові групи заманюють людей, вводять їх в оману.

Позачергове засідання

Також обговорили питання позачергового засідання. Але наразі, щоб владнати це питання, від Верховної Ради термінових рішень не потрібно.

Уряд не виключає, що на найближчому пленарному тижні будуть нові кадрові рішення. "Тому швидше за все ми побачимо повторне голосування за пана Вітренка у січні цього року", – сказав Железняк.

Щодо електроенергії

Щодо електрики, уряд хоче дати механізм у вигляді монетизації субсидії замість скасованої пільги. Щодо збільшення грошей на субсидії в Держбюджеті-2021 – Кабмін поки розраховує, що 36 мільярдів гривень буде достатньо.

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