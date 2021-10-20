Про це в ефірі авторської програми Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі розповів голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус. Він пояснив, що наразі у підземних газосховищах – 18,5 мільярдів кубів газу – це приблизно стільки, скільки й планували.

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"Фізично наявність газу в країні є і буде, щоб використовувати для опалення населення, різних установ та для виробничих потреб на різних підприємствах", – розповів Андрій Герус.

Перепади цін на газ

Проте у питанні ціни газу ситуація наразі дійсно непроста. Є велика волатильність – це перепади цін, у відповідному випадку – перепади в сторону зростання, пояснив голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП.

Ця ситуація, за всіма прогнозами, по так званих форвардах і ф'ючерсах – коли контракти укладаються на 3 – 4 місяці наперед, на якусь майбутню дату – показує, що в кінці зими вже буде падіння цін. Зниження цін буде досить різке,

– розповів Андрій Герус.

Він додав, що наразі триває аналіз ситуації довкола ціни на газ. Зокрема, намагаються врегулювати ситуацію для населення, щоб спокійно пережити зиму.

"Врегульовано так, щоб попри те, що на ринках ціна газу 32 – 35 (гривень – 24 канал), для населення вона зафіксована на рівні 7,90. І це буде до травня наступного року (2022 – 24 канал), вона буде незмінна", – сказав Герус.

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