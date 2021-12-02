Чи зникнуть банки та якою буде фінсистема майбутнього: розповів співзасновник Revolut

Співзасновник фінтех-стартапу Revolut Влад Яценко вважає, що банки у класичному їх розумінні повинні трансформуватись, адже лише так можна залишитись конкурентоспроможним на ринку. Також він вважає, що важливо не лише конкурувати, але й співпрацювати.

Якою буде фінансова система майбутнього

Зі слів співзасновника фінтех-стартапу Revolut Влада Яценко, класичні банки повинні робити цифрову трансформацію так швидко, як вони можуть. Адже лише ті, хто це робить, виживуть і виростуть, вважає він.

Читайте також Український IT-гігант відкриває офіси одразу у 4 містах

Є ще багато місця для банків, для фінтехів і співпраці між ними. У нас різні партнерські відносини з банками та з фінтехами. Якщо співпраця полягає в тому, щоб принести більше цінності клієнтам, банки та фінтехи повинні не тільки співіснувати, але і співпрацювати. Влад Яценко Співзасновник фінтех-стартапу Revolut

В чому переваги Revolut, на думку його співзасновника

, що у травні 2021 року Revolut сповістив своїх користувачів, що запустив послугу грошових переказів в Україну. Детальніше про це – читайте тут

Пан Яценко зазначає, що багато компаній зосереджуються на чомусь одному, тоді як їх фінтех-стартап дає клієнтам "додаток для усіх речей, пов’язаних з грошима".

"Є багато компаній, що зосереджуються лише на трейдінгу або інших фінансових продуктах у той час, коли ми надаємо клієнтам один додаток для усіх речей, пов’язаних з грошима – поточними рахунками, обміном валют, міжнародними переказами, картковими платежами, заощадженнями, криптовалютами, інвестуванням – все в одному додатку, тому клієнту не потрібно переміщати свої кошти між різними рахунками та платити комісію в процесі", – розповідає він.

Що відомо про Revolut Revolut – фінтех-проєкт й банк без відділень (необанк), а всі операції проводяться за допомогою додатку на смартфоні. Особливість банку – відсутність комісії при обміні валют. Сервіс працює в декількох десятках країн, а його користувачами є понад 8 мільйонів осіб.

Торгівля криптовалютою

Яценко розповідає, що Revolut запустили торгівлю криптовалютами в додатку ще у 2017 році, й запевняє, що компанія продовжує розвивати цей продукт.

Сьогодні наші клієнти можуть торгувати більш ніж 50 криптовалютами, і ми плануємо додати ще більше. У майбутньому буде більше новин щодо цього,

– ділиться він.

Нагадаємо, що у листопаді в іноземних ЗМІ з'явилася новина, що Revolut шукав фахівців для створення криптобірж, але потім оголошення з LinkedIn було видалено й нині його там немає.

Ключовий ринок та локальні компанії

Американський ринок – головний для фінтех-стартапу, розповідає Яценко. Він зазначає, що кожен ринок різний й потребує пропозиції, яка адаптована до потреб місцевих клієнтів. Нагадаємо, що Revolut стартували на американському ринку під час пандемії.

Також він додає, що компанія намагається наймати локальні команди, будувати маркетингові кампанії, подавати заяви на ліцензії та покращувати внутрішні бізнес-процеси компанії.

Все це вимагає часу і зусиль, але сніжний ком вже котиться, і наша клієнтська база зростає. Це довгий шлях, але правильний,

– вважає Яценко.