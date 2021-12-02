Зі слів співзасновника фінтех-стартапу Revolut Влада Яценко, класичні банки повинні робити цифрову трансформацію так швидко, як вони можуть. Адже лише ті, хто це робить, виживуть і виростуть, вважає він.

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В чому переваги Revolut, на думку його співзасновника

Пан Яценко зазначає, що багато компаній зосереджуються на чомусь одному, тоді як їх фінтех-стартап дає клієнтам "додаток для усіх речей, пов’язаних з грошима".

"Є багато компаній, що зосереджуються лише на трейдінгу або інших фінансових продуктах у той час, коли ми надаємо клієнтам один додаток для усіх речей, пов’язаних з грошима – поточними рахунками, обміном валют, міжнародними переказами, картковими платежами, заощадженнями, криптовалютами, інвестуванням – все в одному додатку, тому клієнту не потрібно переміщати свої кошти між різними рахунками та платити комісію в процесі", – розповідає він.

Що відомо про Revolut Revolut – фінтех-проєкт й банк без відділень (необанк), а всі операції проводяться за допомогою додатку на смартфоні. Особливість банку – відсутність комісії при обміні валют. Сервіс працює в декількох десятках країн, а його користувачами є понад 8 мільйонів осіб.

Торгівля криптовалютою

Яценко розповідає, що Revolut запустили торгівлю криптовалютами в додатку ще у 2017 році, й запевняє, що компанія продовжує розвивати цей продукт.

Сьогодні наші клієнти можуть торгувати більш ніж 50 криптовалютами, і ми плануємо додати ще більше. У майбутньому буде більше новин щодо цього,

– ділиться він.