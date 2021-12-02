Співзасновник фінтех-стартапу Revolut Влад Яценко вважає, що банки у класичному їх розумінні повинні трансформуватись, адже лише так можна залишитись конкурентоспроможним на ринку. Також він вважає, що важливо не лише конкурувати, але й співпрацювати.
Зі слів співзасновника фінтех-стартапу Revolut Влада Яценко, класичні банки повинні робити цифрову трансформацію так швидко, як вони можуть. Адже лише ті, хто це робить, виживуть і виростуть, вважає він.
Є ще багато місця для банків, для фінтехів і співпраці між ними. У нас різні партнерські відносини з банками та з фінтехами. Якщо співпраця полягає в тому, щоб принести більше цінності клієнтам, банки та фінтехи повинні не тільки співіснувати, але і співпрацювати.
Влад Яценко
Співзасновник фінтех-стартапу Revolut
Нагадаємо, що у листопаді в іноземних ЗМІ з'явилася новина, що Revolut шукав фахівців для створення криптобірж, але потім оголошення з LinkedIn було видалено й нині його там немає.
Ключовий ринок та локальні компанії
Американський ринок – головний для фінтех-стартапу, розповідає Яценко. Він зазначає, що кожен ринок різний й потребує пропозиції, яка адаптована до потреб місцевих клієнтів. Нагадаємо, що Revolut стартували на американському ринку під час пандемії.
Також він додає, що компанія намагається наймати локальні команди, будувати маркетингові кампанії, подавати заяви на ліцензії та покращувати внутрішні бізнес-процеси компанії.
Все це вимагає часу і зусиль, але сніжний ком вже котиться, і наша клієнтська база зростає. Це довгий шлях, але правильний, – вважає Яценко.