Таку заяву зробив так званий "тимчасовий повірений у справах країни" від сформованої "Талібаном" квазіструктури, яку вони називають "урядом", Джамал Насір Гарвал. Про це пишуть у росЗМІ, передає 24 канал.
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У Росії з'явився "новий друг"
Попри те, що таліби готові до співпраці з Росією у галузі енергетики, навіть вони мають свої вимоги до країни-агресорки. Так, Гарвал зазначив, що Кабул не збирається просити у Москви кредити чи позичати гроші в інших країн, натомість наголошує на прямих інвестиціях Росії в Афганістан.
У нас йдуть перемовини у галузях бізнесу та фінансів. Ми налаштовані й дуже хочемо розвивати економічну співпрацю з Росією, щоб відбувся прогрес у наших відносинах,
– заявив Гарвал.
При цьому очільник так званого "уряду" назвав конкретні напрямки, у яких ця економічна співпраця передусім цікавить талібів – закупівля палива та газу – те, чого потребує "Талібан" насамперед.
До слова, разом з тим Гарвал підкреслив, що нинішня влада Афганістану націлена на те, аби підписати "конкретні угоди про постачання з Росії". Також він заявив, що жодних безпекових загроз, які раніше виникали на шляху реалізації проєкту газогону ТАПІ, більше немає.
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