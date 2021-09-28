Знайшли гроші на газ: уряд схвалив договір "Нафтогазу" з Оператором ГТС

Уряд під час чергового засідання схвалив договір про компенсацію коштів за передачу ГТС України. Документ передбачає виплату "Оператором ГТС України" компанії "Укртрансгаз" грошової компенсації.

Після схвалення Кабміном сторони можуть підписувати договір. Додамо, що "Укртрансгаз" входить до групи "Нафтогаз".

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Як відомо, ці кошти планують спрямувати на закупівлю газу. Проєкт договору, раніше направлений до Кабміну, передбачав виплату "Укртрансгазу" суми у 47,9 мільярда гривень. Ці кошти компанія з групи "Нафтогаз" має отримати двома траншами:

27 мільярдів гривень у жовтні;

20,9 мільярда гривень до кінця 2021 року.

Для чого "Нафтогазу" ці гроші

Через зростання світових цін на газ і запровадження фіксованих тарифів в Україні у "Нафтогазу" істотно зросли витрати та впали доходи. Через це компанії потрібно додатково 123 мільярди гривень. Майже третина від цієї суми потрібна, щоб закупити газ на зиму.

Гроші НАК запланував взяти в Оператора ГТС, але у Кабміні спершу не поспішали реалізовувати цю ідею.

Чи вплине це на тарифи

Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов поспішив заспокоїти українців. За його словами, тарифи для населення не мають підвищуватися в цьому опалювальному сезоні.

Нещодавно прем'єр Денис Шмигаль сказав, що наразі в Україні немає передумов для підвищення цін на тепло та газ. Він запевнив, що тарифи залишатимуться незмінними.

За словами Шмигаля, ціна на газ не змінюватиметься до кінця квітня 2022 року.