Після схвалення Кабміном сторони можуть підписувати договір. Додамо, що "Укртрансгаз" входить до групи "Нафтогаз".

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Як відомо, ці кошти планують спрямувати на закупівлю газу. Проєкт договору, раніше направлений до Кабміну, передбачав виплату "Укртрансгазу" суми у 47,9 мільярда гривень. Ці кошти компанія з групи "Нафтогаз" має отримати двома траншами:

27 мільярдів гривень у жовтні;

20,9 мільярда гривень до кінця 2021 року.

Для чого "Нафтогазу" ці гроші

Через зростання світових цін на газ і запровадження фіксованих тарифів в Україні у "Нафтогазу" істотно зросли витрати та впали доходи. Через це компанії потрібно додатково 123 мільярди гривень. Майже третина від цієї суми потрібна, щоб закупити газ на зиму.

Гроші НАК запланував взяти в Оператора ГТС, але у Кабміні спершу не поспішали реалізовувати цю ідею.

Чи вплине це на тарифи

Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов поспішив заспокоїти українців. За його словами, тарифи для населення не мають підвищуватися в цьому опалювальному сезоні.

Нещодавно прем'єр Денис Шмигаль сказав, що наразі в Україні немає передумов для підвищення цін на тепло та газ. Він запевнив, що тарифи залишатимуться незмінними.