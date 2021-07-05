Зможуть купляти біткойн та акції Google: Monobank анонсував нові проєкти

Засновник monobank Олег Гороховський анонсував, у своєму телеграм каналі, чотири проєкти, котрі стосуються інвестицій в акції провідних американських компаній, криптовалюти та еквайрингу. Всі вони будуть реалізовані до кінця 2021 року.

Що відомо про проєкти

Купівля / продаж біткойну

Перший проєкт над яким працює monobank, передбачає інтеграцію з криптобіржею. Банк анонсував картку у біткоїнах, завдяки якій клієнт зможе зручно та прозорого купувати й продавати біток, розповів Гороховський.

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Судячи з релізу, розробка проєкту завершена, а орієнтовна дата релізу назначена на липень цього року. Однак, керівництво чекає на узгодження НБУ, після чого проєкт зможуть запустити.

Е-sim

Ще один проєкт від monobank, розробка котрого на завершальному етапі – e-sim. "Глибока інтеграція з мобільним оператором. Все буде просто і красиво, – написав Гороховський". Орієнтовний час релізу: серпень 2021 року.

Еквайринг

Анонсував Гороховський і проєкт, котрий стосується еквайрингу. Засновник банку назвав його "еквайринг здорової людини". "Прекрасний, зручний доброзичливий і дуже простий еквайринг без залізяк і геморою, – розповідає Гороховський". На проєкт клієнтам слід очікувати у липні – серпні 2021 року, оскільки він нині у статусі активної розробки.

Що таке Еквайринг Еквайринг (англ. acquiring) – це послуга, за допомогою якої споживачі можуть оплачувати товар чи послугу карткою, смартфоном або іншим електронним платіжним засобом у самому закладі.

Дані з Вікіпедії. Еквайринг (англ. acquiring) – це послуга, за допомогою якої споживачі можуть оплачувати товар чи послугу карткою, смартфоном або іншим електронним платіжним засобом у самому закладі.

Зверніть увагу, 18 травня 2021 року НБУ повідомив, що підписав меморандум з Visa та Mastercard, котрий передбачає поступове зниження комісії інтерчейнджу (міжбанківської комісії).

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Акції

Monobank нині активно працює й над розробкою проєкту, що стосується глибокої інтеграції з провідним американським майданчиком з торгівлі цінними паперами. Можливо, вже цієї осені клієнти банку, завдяки проєкту, зможуть купувати акції таких компаній як Google, Facebook, Tesla та інші.