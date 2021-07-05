Що відомо про проєкти

Купівля / продаж біткойну

Перший проєкт над яким працює monobank, передбачає інтеграцію з криптобіржею. Банк анонсував картку у біткоїнах, завдяки якій клієнт зможе зручно та прозорого купувати й продавати біток, розповів Гороховський.

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Судячи з релізу, розробка проєкту завершена, а орієнтовна дата релізу назначена на липень цього року. Однак, керівництво чекає на узгодження НБУ, після чого проєкт зможуть запустити.

Зауважте, що нині спостерігається падіння криптовалюти. Ринок почав падати після посилення контролю зі сторони регуляторів з США, країн Європи та Китаю, а також через рішення компанії Tesla припинити приймати платежі у біткойнах. Детальніше про це, читайте в іншому матеріалі 24 каналу.

Е-sim

Ще один проєкт від monobank, розробка котрого на завершальному етапі – e-sim. "Глибока інтеграція з мобільним оператором. Все буде просто і красиво, – написав Гороховський". Орієнтовний час релізу: серпень 2021 року.

Нагадаємо, що у другій половині травня НБУ розповів про плани запустити в Україні електронну гривню до 2025 року.

Еквайринг

Анонсував Гороховський і проєкт, котрий стосується еквайрингу. Засновник банку назвав його "еквайринг здорової людини". "Прекрасний, зручний доброзичливий і дуже простий еквайринг без залізяк і геморою, – розповідає Гороховський". На проєкт клієнтам слід очікувати у липні – серпні 2021 року, оскільки він нині у статусі активної розробки.

Що таке Еквайринг Еквайринг (англ. acquiring) – це послуга, за допомогою якої споживачі можуть оплачувати товар чи послугу карткою, смартфоном або іншим електронним платіжним засобом у самому закладі.

Дані з Вікіпедії. Еквайринг (англ. acquiring) – це послуга, за допомогою якої споживачі можуть оплачувати товар чи послугу карткою, смартфоном або іншим електронним платіжним засобом у самому закладі.

Зверніть увагу, 18 травня 2021 року НБУ повідомив, що підписав меморандум з Visa та Mastercard, котрий передбачає поступове зниження комісії інтерчейнджу (міжбанківської комісії).

Детальніше про це Visa та Mastercard знизять міжбанківські комісії: про що домовився НБУ з платіжними системами

Акції

Monobank нині активно працює й над розробкою проєкту, що стосується глибокої інтеграції з провідним американським майданчиком з торгівлі цінними паперами. Можливо, вже цієї осені клієнти банку, завдяки проєкту, зможуть купувати акції таких компаній як Google, Facebook, Tesla та інші.