Чи зможуть ФОПи з областей, які вийшли з червоної зони, отримати 8 тисяч

Джерело:24 канал
ФОПи та наймані працівники з регіонів, які вже вийшли з червоної карантинної зони, також можуть розраховувати на 8 тисяч гривень компенсації. Виплати можна буде отримати один раз у 2021 році.
Про це під час брифінгу заявив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко, коментуючи право ФОПів на карантинні виплати.
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Законодавство визначає, що право на отримання відповідної допомоги мають громадяни, які проживають або здійснюють діяльність регіонах, у яких були або є введені карантинні обмеження червоної зони саме державною комісією,
– зазначив Музиченко.
За словами заступника міністра, регіони, які в лютому – березні 2021 року увійшли в червоні зони карантину, але згодом звідти вийшли, "також мають право на отримання допомоги".
Музиченко уточнив, що у цих регіонах термін виплат такий же, як і в тих областях, які наразі перебувають у червоних зонах.
Він також нагадав, що виплати можна отримати 1 раз протягом 2021 року.
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