Чи зможуть ФОПи з областей, які вийшли з червоної зони, отримати 8 тисяч
ФОПи та наймані працівники з регіонів, які вже вийшли з червоної карантинної зони, також можуть розраховувати на 8 тисяч гривень компенсації. Виплати можна буде отримати один раз у 2021 році.
Джерело:24 канал
Про це під час брифінгу заявив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко, коментуючи право ФОПів на карантинні виплати.
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Чи отримають гроші підприємці з регіонів, які вийшли з червоної зони
Законодавство визначає, що право на отримання відповідної допомоги мають громадяни, які проживають або здійснюють діяльність регіонах, у яких були або є введені карантинні обмеження червоної зони саме державною комісією,
– зазначив Музиченко.
За словами заступника міністра, регіони, які в лютому – березні 2021 року увійшли в червоні зони карантину, але згодом звідти вийшли, "також мають право на отримання допомоги".
Музиченко уточнив, що у цих регіонах термін виплат такий же, як і в тих областях, які наразі перебувають у червоних зонах.
Він також нагадав, що виплати можна отримати 1 раз протягом 2021 року.
Допомога ФОПам від держави: коротко
- 24 березня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд планує знову виплатити ФОПам по 8 тисяч гривень.
- Повторні виплати запровадили після доручення Володимира Зеленського. Відповідний закон набув чинності 9 квітня.
- Допомогу ФОПи та наймані працівники, які постраждали через жорсткий карантин, можуть отримати також від місцевої влади. Однак розмір виплат визначатимуть на місцях.
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