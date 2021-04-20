ФОПи та наймані працівники з регіонів, які вже вийшли з червоної карантинної зони, також можуть розраховувати на 8 тисяч гривень компенсації. Виплати можна буде отримати один раз у 2021 році.

Про це під час брифінгу заявив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко, коментуючи право ФОПів на карантинні виплати.

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Чи отримають гроші підприємці з регіонів, які вийшли з червоної зони

Законодавство визначає, що право на отримання відповідної допомоги мають громадяни, які проживають або здійснюють діяльність регіонах, у яких були або є введені карантинні обмеження червоної зони саме державною комісією,

– зазначив Музиченко.

За словами заступника міністра, регіони, які в лютому – березні 2021 року увійшли в червоні зони карантину, але згодом звідти вийшли, "також мають право на отримання допомоги".

Музиченко уточнив, що у цих регіонах термін виплат такий же, як і в тих областях, які наразі перебувають у червоних зонах.

Він також нагадав, що виплати можна отримати 1 раз протягом 2021 року.

Допомога ФОПам від держави: коротко

24 березня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд планує знову виплатити ФОПам по 8 тисяч гривень.

Повторні виплати запровадили після доручення Володимира Зеленського. Відповідний закон набув чинності 9 квітня.

Допомогу ФОПи та наймані працівники, які постраждали через жорсткий карантин, можуть отримати також від місцевої влади. Однак розмір виплат визначатимуть на місцях.

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