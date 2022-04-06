Про це розповів міністр юстиції Денис Малюська. Наразі єдиного механізму, як це зробити, немає.

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Наша мета – покрити всі збитки за рахунок російських грошей, а не міжнародних дотацій чи українського бюджету,

– каже Малюська.

Яким чином виплатять репарації

Одним з варіантів є добровільна згода Росії на виплату компенсацій. Малюська каже, що це питання вже порушували на переговорах, але поки без конкретики.

на виплату компенсацій. Малюська каже, що це питання вже порушували на переговорах, але поки без конкретики. Іншим варіантом є передача заморожених російських активів нашими міжнародними партнерами.

Світовий досвід

США заморозили резерви уряду Афганістану та перевели їх на інший рахунок для допомоги народу країни. В Ірані заблокували рахунки для виплати компенсацій постраждалим. Проте, за словами Малюськи, це були випадки всередині країни, а Україні потрібний інший механізм.

Як отримати заморожені російські активи

Щоб Україна отримала російські гроші, країни, де є ці заморожені рахунки, повинні ухвалити закон щодо процедури передачі грошей. Над цим вже працюють США, Канада та країни Східної Європи.

"Тут є складність. Майже всі країни повністю або частково зберігають гроші центробанків в активах США. Це буде перший прецедент, коли США передадуть гроші, що лежали на зберіганні, іншій країні. Це дуже акуратний момент, тому що в інших країн можуть виникнути питання про збереження їхніх грошей", – пояснює Малюська.

Наразі розглядається передача грошей через міжнародні організації ("Червоний хрест" чи UniSafe). Україна ж наполягає, щоб гроші передали напряму на окремі рахунки.

Коли Україна отримає гроші

Міністр юстиції припускає, що перші виплати Україна може отримати до кінця літа, але жодних дат наші міжнародні партнери ще не називали.

Поки що планують репарації за кошт резервів Центробанку та Фонду національного добробуту. Нагадаємо, що резерви Центробанку налічували близько 630 мільярдів доларів до початку війни. Вже 60% (350 мільярдів доларів) з них – заморожені.

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