Зміцнення гривні: Нацбанк вперше за пів місяця продав валюту на міжбанку

Національний банк України протягом тижня 25 – 29 жовтня викупив на міжбанку 54,5 мільйона доларів. Крім того, Нацбанк вперше з початку вересня продав 49,6 мільйона гривень.

Нацбанк продав валюту на міжбанку

При цьому з усього обсягу операцій купівлі валюти 24,5 мільйона доларів придбали за найкращим курсом. Решту валюти – за єдиним курсом. Водночас регулятор продав усі 49,6 мільйона гривень за єдиним курсом.

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Зауважимо, що на міжбанку зазвичай пропозиція перевищує попит. Це дозволяє Нацбанку викупати валюту в резерви. У регуляторі підкреслили, щоб ревальвація гривні зумовлена зі зростанням обсягу українського експорту в умовах високих цін на основні експортні товари.

Натомість протягом тижня 18 – 23 жовтня Нацбанк викупив на міжбанку 350,1 мільйона доларів, однак операцій з продажу регулятор не здійснював.

У вересні міжнародні резерви України скоротилися на 9,2%. Це зумовлено піковими виплатами за зовнішніми зобов'язаннями.

Національний банк України з початку 2021 року викупив на ринку 2,43 мільярда доларів. Продали – 246,6 мільйона доларів. Натомість у 2021 році ці цифри встановили 4,93 та 3,89 мільярда доларів відповідно.

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