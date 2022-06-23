Змінити постачальника газу стане простіше: нові правила НКРЕКП

З наступного місяця непобутовим споживачам для укладення договору постачання природного газу з новим постачальником не потрібно надавати ані письмовий дозвіл на перехід, ані акт звірки або довідку від чинного постачальника з засвідченням відсутності простроченої заборгованості.

Зауважте В Україні під час війни не підвищуватимуть тарифів на тепло і газ

Регулятор звертає увагу на те, що зазначені зміни не звільняють непобутових споживачів від обов’язку виконувати свої фінансові зобов’язання перед постачальниками за договором постачання природного газу,

– мовиться в повідомленні НКРЕКП.

Також, якщо на інформаційній платформі оператора газотранспортної системи буде міститись інформація про те, що постачальник ініціював припинення/обмеження постачання природного газу непобутовому споживачу, зміна такого постачальника не дозволятиметься.

Тариф на газ не підвищуватимуть

Нагадаємо, що в Раді ухвалили у першому читанні законопроєкт №7427, котрий передбачає відсутність підвищення тарифів на тепло та газ під час війни в Україні. Україна планує залучити 180 мільярдів гривень від міжнародних партнерів, аби компенсувати різницю тарифів.

Голова партії "Слуга Народу" Олена Шуляк зауважила, що законопроєкт передбачає мораторій не лише під час воєнного стану, а й упродовж шести місяців після його завершення.

Також побутові споживачі можуть отримати компенсацію від держави за комунальні послуги у розмірі 450 гривень. На таку суму українець може розраховувати, якщо прихистить вдома переселенця. Більше про це, розповідали тут.

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