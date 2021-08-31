Електронні лікарняні

З 1 вересня електронні лікарняні стануть обов’язковими для всіх медичних установ України, повідомляє пресслужба ПФУ. Лікарі зможуть швидко і зручно виписувати лікарняні своїм пацієнтам. При цьому зникне можливість відкривати лікарняні заднім числом.

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Що таке електронний лікарняний Це документ в електронній формі, який замінює паперовий. Як пояснюють у ПФУ, на підставі медичного висновку лікаря в Електронному реєстрі листків непрацездатності формується запис з унікальним номером – єдиний реєстраційний номер листка непрацездатності. Лише маючи лікарняний, працівник може розраховувати на виплати за робочі дні, коли він хворий.



Електронні лікарняні стануть обов'язковими / Фото Unsplash

Нагадаємо, що поступовий перехід розпочали ще з 1 червня цього року. Цифровізація лікарняних збереже Україні мільярди гривень, про що 24 каналу заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Нові тарифи

Ціна на газ

Для українців, які не перейшли на річний тариф газу, оприлюднили нові ціни. Один кубометр газу буде коштувати від 7,99 до 20,96 гривні за кубометр газу. Детальніше про тарифи від різних постачальників, читайте за посиланням.

"Нафтогаз", який є постачальником "останньої надії" у вересні підвищив свій місячний тариф – до 12 гривень. У серпні газопостачальник забезпечував газом за ціною 11,78 гривні за кубометр. Водночас компанія пропонує річні та сезонні тарифні плани – по 7,96 гривні за кубометр газу.

Ціна на електроенергію

Вересень стане останнім місяцем з фіксованим тарифом 1,68 гривні за кіловат-годину для всіх споживачів. Адже з жовтня ціни впаде для тих, хто споживає менше 250 кіловат-годин – тариф становитиме 1,44 гривні.

Зверніть увагу, що в середньому українська сім'я споживає 168 кіловат-годин на місяць. Тож більшість українців відчують здешевлення тарифу, яке відкладали вже кілька місяців.



Вересень стане останнім місяцем, коли діють ці тарифи / Інфографіка 24 каналу

Отримання соціальних виплат

Субсидії

У вересні завершується період перепризначення субсидій. У Кабміні розповіли, що більшості отримувачам субсидій її перепризначили автоматично.

Абсолютній більшості наших громадян, зокрема українським пенсіонерам, субсидії будуть перепризначені автоматично. Тобто, не треба подавати ніяких додаткових заяв. Всі перевірки та виплати ідуть абсолютно за графіком. Всі, хто дійсно потребує підтримки — її отримають і зараз, і в опалювальний сезон,

– наголосив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Проте 15% українцям все ж таки доведеться повторно подати новий пакет документів, повідомляє Мінсоцполітики, через те, що:

субсидія надавалась у безготівковій формі;

була призначена за фактичним місцем проживання осіб (орендарі житлових приміщень; внутрішньо переміщені особи);

була призначена без урахування окремих осіб з числа зареєстрованих у житловому приміщенні, які не проживають за місцем реєстрації.

Пенсії

У Пенсійному фонді наголошують, що з 1 вересня не зміниться порядок виплати пенсій. Українські пенсіонери й надалі обиратимуть між двома способами:

за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання пенсіонера;

або через установи банків.

Перелік 44 банків, через які можна отримувати пенсію, можна знайти за посиланням.

Школи

З 1 вересня школярі підуть до школи у звичному режимі. Масок можна не одягати. Повинні це робити лиш діти від 12 років на перерві. А вчителям рекомендують використовувати захисний щиток.



Замість балів учні початкових класів отримуватимуть від вчителів вербальну оцінку, згідно з постановою МОН. Зазначимо, що цього року до НУШ (Нової української школи) приєднаються й учні 4 класів.



У школах переглянуть меню для дітей / Фото Unsplash

У шкільних їдальнях зміняться вимоги до харчування: приблизно 75% продуктів повинні бути рослинного походження: овочі, салати, злакові та фрукти. Картоплю можна пропонувати не більше 2 – 3 разів на тиждень.

Боргові пільги для переселенців з Донбасу і Криму

З 5 вересня набуває чинності закон, який звільняє внутрішньо переміщених осіб в Україні від негативних наслідків невиконання грошових зобов’язань за кредитними договорами та договорами позики.

Відтак за неналежне виконання переселенцями зобов’язань за кредитними договорами:

не нараховується неустойка (штраф, пеня);

не настає відповідальність у вигляді сплати суми боргу;

не застосовуються інші майнові санкції.

Детальніше Президент підписав закон, що полегшує виплату кредитів для переселенців

Податкова амністія

З 1 вересня українці, які до 2021 року мали неоподатковані доходи – наприклад зарплату в конверті – чи придбали майно на ці гроші, можуть їх добровільно задекларувати. Це стосується:

валютних цінностей;

нерухомості;

рухомого майна, в тому числі об'єків мистецтва;

частки в юридичних особах;

цінних паперів;

права на отримання прибутку при відсутності корпоративних прав;

а також банківських металів і всього, що приносить або може приносити дохід.

Детальніше Податкова амністія 2021 року: чи доведеться всім сплатити 5% своїх заощаджень

Водночас готівку задекларувати не можна, хіба що перевести її на банківський рахунок.

Зверніть увагу, що в рамках податкової амністії українців не питатимуть звідки взялися їхні доходи. Але все ж доведеться сплатити податок, хоч і суттєво нижчий, ніж мали би:

5% на валютні цінності та активи, розміщених на рахунках у банках в Україні;

на валютні цінності та активи, розміщених на рахунках у банках в Україні; 9%, якщо ці активи за кордоном.

Якщо ж задекларовані гроші вкласти в ОВДП, то ставка оподаткування буде ще знижкою – 2,5%.

Останній місяць перевірок

У вересні завершиться активна фаза податкових перевірок. Державна служба з питань праці планувала здійснити вдвічі більше перевірок, ніж торік – 21 150. В основному податківці звертають увагу на дотримання трудового законодавства: чи оформлені працівники, чи отримують всю зарплату офіційно. Штрафи за перше порушення сягають 60 тисяч гривень.