Зміни у структурі Нацбанку: як на них відреагували Рожкова й Сологуб
Правління НБУ 11 грудня змінило організаційну структуру регулятора. Фактично без більшості своїх повноважень залишилась перша заступниця глави Нацбанку Катерина Рожкова. Вона, а також ще один заступник Дмитро Сологуб вважають, що теперішній розподіл повноважень не відповідає їхньому профілю.
Зміни у структурі НБУ Рожкова і Сологуб прокоментували на власних сторінках у соцмережах. Так, Рожкова заявила про потенційний конфлікт інтересів у блоці "Ринкові операції".
До теми Нацбанк знову змінив структуру: Рожкову залишили без більшості повноважень
Водночас вона додала, що нова структура "однозначно краща" за попередню.
Департамент банківської методології, на мою думку, треба було підпорядковувати монетарному блоку, в якому зараз і департамент методології небанківського сектору, і департамент Фінстабільності. Так, ми дійсно розведемо методологію і нагляд по окремих блоках. У блоці "Ринкові операції" є потенційний конфлікт інтересів. Адже "Ринкові операції" – це, зокрема, і операції з рефінансування,
– наголосила вона.
Рожкова також додала, що вважає добрим знаком те, що остання реорганізація є результатом попередніх консультацій з міжнародними партнерами. Водночас вона піддала критиці те, що рішення про неї приймалось без попереднього обговорення з членами правління НБУ.
Як відреагував Сологуб
Заступник голови Нацбанку у своєму твіттері зазначив, що підтримує скасування невиправданих, на його погляд, змін в оргструктурі НБУ. Проте вважає, що розподіл повноважень між членами правління Нацбанку не відповідає їх професійному профілю.
Підтримую скасування невиправданих змін в оргструктурі НБУ. Але вважаю, що розподіл повноважень між членами правління не відповідає їх професійному профілю та несе ризики для ефективного виконання НБУ функції з підтримання фінансової стабільності,
– зауважив він.
Що відомо про зміну структури НБУ:
- Правління Нацбанку на засіданні 11 грудня змінило організаційну структуру.
- Згідно зі змінами, заступниця голови НБУ Катерина Рожкова стала очолювати Фінансово-адміністративний і операційний блок регулятора, але її позбавили повноважень у сфері регулювання небанківських фінустанов.
- Водночас з-під відомства глави Нацбанку були виведені департаменти банківського нагляду, фінансового моніторингу, виїзних перевірок, ліцензування та нагляду за небанківським фінансовим ринком. Їх перевели в окремий блок "пруденційного нагляду".
- Голова Ради НБУ Богдан Данилишин заявив, що у Національному банку відбулося часткове оновлення розподілу вертикалей підпорядкування з метою забезпечення пропорційного управлінського навантаження та функціонального принципу розподілу повноважень між членами правління.
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