Правління НБУ 11 грудня змінило організаційну структуру регулятора. Фактично без більшості своїх повноважень залишилась перша заступниця глави Нацбанку Катерина Рожкова. Вона, а також ще один заступник Дмитро Сологуб вважають, що теперішній розподіл повноважень не відповідає їхньому профілю.

Зміни у структурі НБУ Рожкова і Сологуб прокоментували на власних сторінках у соцмережах. Так, Рожкова заявила про потенційний конфлікт інтересів у блоці "Ринкові операції".

До теми Нацбанк знову змінив структуру: Рожкову залишили без більшості повноважень

Водночас вона додала, що нова структура "однозначно краща" за попередню.

Департамент банківської методології, на мою думку, треба було підпорядковувати монетарному блоку, в якому зараз і департамент методології небанківського сектору, і департамент Фінстабільності. Так, ми дійсно розведемо методологію і нагляд по окремих блоках. У блоці "Ринкові операції" є потенційний конфлікт інтересів. Адже "Ринкові операції" – це, зокрема, і операції з рефінансування,

– наголосила вона.

Рожкова також додала, що вважає добрим знаком те, що остання реорганізація є результатом попередніх консультацій з міжнародними партнерами. Водночас вона піддала критиці те, що рішення про неї приймалось без попереднього обговорення з членами правління НБУ.

Як відреагував Сологуб

Заступник голови Нацбанку у своєму твіттері зазначив, що підтримує скасування невиправданих, на його погляд, змін в оргструктурі НБУ. Проте вважає, що розподіл повноважень між членами правління Нацбанку не відповідає їх професійному профілю.

Підтримую скасування невиправданих змін в оргструктурі НБУ. Але вважаю, що розподіл повноважень між членами правління не відповідає їх професійному профілю та несе ризики для ефективного виконання НБУ функції з підтримання фінансової стабільності,

– зауважив він.

https://t.co/MqZR3JVHxL Підтримую скасування невиправданих змін у оргстуктурі @NBUkraine. Але вважаю що розподіл повноважень між членами правління не відповідає їх професійному профілю та несе ризики для ефективного виконання НБУ функції з підтримання фінансової стабільності — Dmytro Sologub (@DmytroSologub) December 14, 2020

Зверніть увагу! Рожкова і Сологуб – єдині члени правління Нацбанку, які залишилися після зміни його очільника в липні цього року.

Що відомо про зміну структури НБУ: