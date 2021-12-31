Нові тарифи

Водовідведення та водопостачання

З 1 січня 2022 року для українців зросте вартість кубометру холодної води, оскільки 22 грудня 2021 року НКРЕКП переглянула тарифи для 45 водоканалів. Зауважимо, що у кожному місті тарифи будуть різнитись, адже на їх формування впливають різні обставини в регіонах.

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Найвищий та найнижчий тариф

Серед водоканалів в обласних центрах найвищий тариф для холодної води у водоканалу Дніпро-Кіровоград (Кропивницький): 45,97 гривні за кубометр.

для холодної води у водоканалу Дніпро-Кіровоград (Кропивницький): 45,97 гривні за кубометр. Найнижчий – пропонує Харківводоканал: 24,52 гривні за кубометр.

Зверніть увагу! Середньостатистична сім'я з 3 осіб протягом місяці споживає в середньому 6,5 кубометрів холодної води. Тож для них тариф може зрости на 32,50 гривні, згідно з підрахунками "Київводоканалу".

Тарифи на газ

Для населення з 1 січня наступного року продовжить функціонувати місячний та річний тарифи на газ. Також варто нагадати, що з січня для клієнтів постачальника останньої надії (ПОН) буде діяти річний тариф.

Тариф з транспортування газу

Українці отримують дві платіжки: одну за газ, а другу – за його транспортування. 22 грудня НКРЕКП переглянула не лише тарифи на холодну воду, але й вартість транспортування газу для населення.

Найменший тариф – 32 копійки за кубометр (без ПДВ) пропонує "Київгаз".

– 32 копійки за кубометр (без ПДВ) пропонує "Київгаз". Найвищий тариф – 1 гривня 99 копійок за кубометр (без ПДВ), який пропонують декілька постачальників: "Гадячгаз", "Закарпатгаз", "Лубнигаз", "Миколаївгаз", "Тисменицягаз".

Тариф на розподіл газу у 2022 році / Інфографіка 24 каналу

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Тарифи на електроенергію залишаться у січні без змін – все залежатиме від кількості спожитих кіловатів. Якщо сім'я використає менш як 250 кіловатів за годину – 1,44 гривні, понад 250 кіловатів за годину – 1,68 гривні.

Зарплата для лікарів зросте

Зарплата у медиків з 1 січня 2022 року зросте щонайменше до 20 тисяч гривень. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, під час виступу у Раді, 1 грудня цьогоріч.

З 1 січня вона складатиме мінімум 20 тисяч гривень. Середня зарплата лікаря в Україні буде 24 тисячі гривень. Ми вперше починаємо гідно ставитися до лікаря,

– пообіцяв Зеленський.

Також ще раніше головний лікар Віктор Ляшко розповідав, що підвищення стосуватиметься медиків, які працюють із програмою медичних гарантій. Зарплати зростуть завдяки тому, що вдалося збільшити програму медичних гарантій щонайменше на 33,8 мільярда гривень.

Нагадаємо! У держбюджеті-2022 передбачені кошти на збільшення оплати праці медиків. Передбачається, що зарплата середнім медичним працівникам складатиме 13,5 тисячі гривень, а для лікарів – 20 тисяч гривень.

З 1 січня 2022 року зарплата для лікарів зросте / Фото 24 каналу

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Вищі зарплати для деяких освітян

З 1 січня 2022 року зарплата та розмір доплат для деяких категорій освітян зросте від 10 до 35%. Однак підвищення не стосуватимуться вчителів, що працюють у закладах загальної середньої освіти. Також Кабмін визначив розмір доплат за окремі види педагогічної діяльності. Більше про це, читайте тут.

Касові апарати для ФОПів

З 1 січня 2022 року платники єдиного податку (ЄП) 2 – 4 груп, які проводять розрахунок готівкою, повинні застосовувати у своїй діяльності реєстратори розрахункових операцій (РРО) та/або програмні реєстратори розрахункових операцій (ПРРО).

Тобто, якщо ФОП отримує гроші від кінцевих покупців у формі готівки, жетонів, талонів або розрахунків з використанням банківських карток та інших платіжних систем, то він здійснює розрахункові операції. Тому повинен встановити РРО, або ПРРО.

Нагадаємо! Закон про обов’язкові касові апарати для ФОПів мав набути чинності ще 1 січня 2021 року. Проте через ситуацію з коронавірусом та на тлі протестів ФОПів закон відтермінували на рік.

Штрафи за порушення

Сума штрафу буде залежати від кількості незаконних розрахунково-касових операцій: перша – 100% від суми чека, друга та наступні – 150% від суми чека. Також податківці будуть уповноважені перевіряти використання РРО та штрафувати підприємців у разі виявлення порушень.

Кого не стосуватимуться нові правила

23 грудня Уряд ухвалив рішення звільнити від використання касових апаратів підприємців, які працюють в сільській місцевості. Тож від обов'язкових касових апаратів звільнять підприємців, які здійснюють роздрібну торгівлю на території села товарами (крім підакцизних товарів), при умові не перевищення граничного розміру річного обсягу розрахункових операцій (167 розмірів мінімальної зарплати).

Тож Уряд вирішив підтримати таких підприємців, щоб вони не закривали бізнес і не звільняли своїх працівників, та надати їм можливість не застосовувати у своїй діяльності РРО,

– заявила Свириденко.

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Нові податки

Зміниться розмір Єдиного податку для ФОПів

Для ФОПів І групи єдиний внесок становитиме 248 гривень 10 копійок, тобто 10% від прожиткового мінімуму.

єдиний внесок становитиме 248 гривень 10 копійок, тобто 10% від прожиткового мінімуму. Для ФОПів II групи цей відсоток буде вже вдвічі більшим – тобто 20% від мінімальної заробітної плати — 1 300 грн.

цей відсоток буде вже вдвічі більшим – тобто 20% від мінімальної заробітної плати — 1 300 грн. Для III групи – 5% від доходу або ж 3% доходу та ПДВ.

Розмір єдиного податку для ФОПів з січня 2022 року зросте / Інфографіка 24 каналу

Податок на нерухомість

З 1 січня 2022 року зросте розмір ставок податку на нерухоме майно, оскільки у грудні зріс прожитковий мінімум. Вона повинна становити не більше, ніж 1,5% розміру мінімальної заробітної плати. З січня це 97,50 гривень за 1 квадратний метр бази оподаткування.

Нагадаємо, що податком на нерухомість обкладається площа, що знаходиться у власності фізичної особи та перевищує для квартири 60 квадратних метрів та 120 квадратних метрів для приватного будинку.

Варто ознайомитись Прожитковий мінімум з 2022 року піднімуть: що буде з пенсіями та іншими виплатами

Вихідні та святкові дні у січні

Перший день нового року – 1 січня припадає на суботу, тож вихідний переноситься на понеділок — 3 число. Різдво Христове, яке святкують 7 січня випало на п'ятницю, тож цей день буде вихідним. Відповідно, жителі України не працюватимуть з 7 по 9 січня включно. Про всі вихідні дні у 2022 році, розповідаємо тут.

У січні українці матимуть додаткових два вихідних / Фото 24 каналу, Валентини Поліщук

Нагадаємо! 28 грудня ухвалили рішення щодо виходу останніх двох областей з червоної зони. Тож ще з 00:00 30 грудня 2021 року Україна повністю вийшла з червоної зони.

Карантинні зони в Україні / Інфографіка 24 каналу

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