Вищі пенсії та зарплати, нові податки та "прописка" онлайн: що зміниться з 1 грудня

У грудні в українців зростуть пенсії, мінімальна зарплата та інші соцвиплати через збільшення прожиткового мінімуму. Також зареєструвати місце проживання тепер можна буде в онлайн-форматі за допомогою "Дії". Звичайно, зміни будуть й у зв'язку з різдвяними святами. Про всі зміни у грудні, розповідаємо далі.

Збільшаться соцвиплати

Прожитковий мінімум та мінімальна зарплата зростуть

З 1 грудня зростає прожитковий мінімум до 2 589 гривень, а мінімальна зарплата збільшиться на 500 гривень до 6 500 гривень, тож збільшаться соціальні виплати, які прив'язані до цих показників.

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Виплати по безробіттю зростуть до 650 гривень та 1,8 тисячі гривень. Максимальний розмір складе чотири прожиткових мінімуми – 9 924 гривень.

зростуть до 650 гривень та 1,8 тисячі гривень. Максимальний розмір складе чотири прожиткових мінімуми – 9 924 гривень. Пенсії для українців, що мають повний страховий стаж зростуть до 1 934 гривень та до 2 600 гривень для тих, хто старше 65 років.

для українців, що мають повний страховий стаж зростуть до 1 934 гривень та до 2 600 гривень для тих, хто старше 65 років. Мінімальний розмір аліментів зросте для дітей до 6 років до 1 050 гривень, а від 6 до 18 років – до 2 100 гривень.

Зміниться ЄП та ЄСВ для підприємців та аграріїв:

максимальна величина бази нарахування ЄСВ в місяць (з 1 грудня – 97 500 гривень),

максимальний розмір нарахованого ЄСВ в місяць (з 1 грудня – 21 450 гривень),

розмір мінімального страхового внеску ЄСВ в місяць з зарплати працівників та доходів ФОП (за себе), самозайнятих осіб та членів фермерського господарства (з 1 грудня – 1 430 гривень).

Реєстрація місця проживання онлайн

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У грудні для українців стане доступною реєстрація місця проживання в онлайн-форматі, оскільки набере чинності закон №5463.

З 1 грудня поступово кожен регіон буде переходити на електронну зміну місця реєстрації. Послуга займатиме не місяць, а всього 5 – 10 хвилин,

– розповідає міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Міністр пояснює, що якщо українець хоче прописатись там, де проживаєте зараз, то достатньо буде вказати адресу, підписати КЕПом, отримати згоду власника. Тож більше не потрібно буде ходити до установи при переїзді кожного разу – військкомати будуть отримувати цю інформацію щоразу автоматично.

Що варто знати про новий закон

Закон дасть змогу оформлювати пенсію чи медичну допомогу саме за місцем проживання.

Після запуску послуги скористатись нею зможуть не лише власники ID-карток, але й "паспортів-книжечок".

Змінити місце реєстрації можна буде в застосунку "Дія".

Послуга електронної реєстрації місця проживання вже працює в 7 містах: Києві, Харкові, Вінниці, Луцьку, Рівному, Кривого Розі та Маріуполі / Фото Pexels

Тарифи

Електроенергія

Тариф на електроенергію у грудні, як і раніше, залишиться без змін й залежатиме від кількості спожитих кіловатів. Тож схема розрахунку тарифу буде такою:

якщо домогосподарство (сім'я) спожила за місяць менш як 250 кіловатів за годину – 1,44 гривні,

якщо понад 250 кіловатів за годину – 1,68 гривні.

Тарифи на газ

Для українців продовжать діяти у грудні річний та місячний тарифи на газ. Також з 1 грудня припинить діяти пільгова ціна на газ для клієнтів постачальника останньої надії (ПОН).

Місячний тариф коливатиметься в межах від 7,788 до 38,35 гривні за кубометр газу. Він діятиме для українців, котрі відмовились від річного тарифу.

коливатиметься в межах від 7,788 до 38,35 гривні за кубометр газу. Він діятиме для українців, котрі відмовились від річного тарифу. Річний фіксований тариф – від 7,799 до 13,50 гривні за кубометр газу. Нагадаємо, що у листопаді деякі постачальники знизили тариф завдяки баласуючій групі.

Теплопостачання

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевняє, що тарифи на тепло залишаться стабільними до кінця проходження опалювального сезону. Він вважає, що в Україні хороша статистика підключення до теплопостачання.

, що згідно з постановою НКРЕКП , місцеві громади самі встановлюють їх розмір, детальніше ознайомитись з тарифами у різних містах України можна тут

Зауважте, що лише у регіонах, котрі потрапили до червоної карантинної зони можна розраховувати на нарахування субсидій за збільшеними нормами / Фото 24 каналу

Карантинні обмеження

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що з 6 грудня в Україні наберуть чинності нові карантинні обмеження у жовтій та червоній зоні. Тож українці, котрі не отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19, або не мають негативний тест чи сертифікат про одужання, у жовтому рівні епідемічної небезпеки не зможуть:

взяти участь у проведенні всіх масових заходів, це стосується культурних, спортивних розважальних, соціальних, релігійних та інших заходів;

відвідувати кінотеатри та інші заклади культури, спортивні зали, фітнес-центри, басейни;

скористатись послугами суб'єктів господарювання, які проводять діяльність у сфері громадського харчування, для них будуть закриті бари, ресторани, кафе та інші заклади.

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Без вакцинації можна у банки, АЗС, ветеринарні магазини, аптеки та всі продовольчі магазини. Проте обов'язковим залишається носіння маски та дотримання фізичної дистанції 1,5 метра.

В Україні МОЗ змінив правила червоної зони / Інфографіка МОЗ

В Україні МОЗ змінив правила жовтої зони / Інфографіка МОЗ

Відсторонення від роботи невакцинованих працівників

З 9 грудня відсторонюватимуть від роботи не лише не вакцинованих держслужбовців, але й соцпрацівників. Нагадаємо, що з 8 листопада вже відсторонили від роботи посадовців та працівників освіти.

Тож згідно з наказом МОЗ №2393, що набере чинності 9 грудня, до освітян та працівників центральних та місцевих органів влади приєднаються співробітники:

підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;

установ і закладів, що надають соціальні послуги, закладів соціального захисту для дітей, реабілітаційних закладів;

підприємств, установ та організацій, включених до Переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави.

Хто може не вакцинуватись

, що звільнити працівника через відсутність щеплення незаконно, тож його можуть лише відсторонити від роботи. Повернутись до своїх обов'язків такий працівник зможе одразу після отримання принаймні одного щеплення проти COVID-19.

Виключенням стануть лише ті працівники, які мають абсолютні протипоказання до проведення щеплень проти COVID-19. Однак вони повинні будуть надати медичний висновок про наявність протипоказань до вакцинації проти COVID-19, виданий медзакладом.

Вихідні та святкові дні у грудні

У грудні традиційно розпочинаються різдвяні та новорічні святкування, тож українців чекатиме додатковий вихідний. Католицьке Різдво цьогоріч випадає на суботу – 25 грудня. Тож згідно з чинним законодавством, вихідний переноситься на найближчий робочий день, тобто на понеділок 27 грудня.

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Коли "запалять" ялинку

Головну ялинку країни традиційно "запалять" 19 грудня – на День святого Миколая о 16:00. Відбудеться це на Софіївській площі. У зв'язку з епідеміологічною ситуацією у країні та карантинними обмеженнями, концерт відбудеться лише у день відкриття, а всі інші дні у різдвяному містечку буде без них.

Також біля пам'ятника Богдану Хмельницькому буде встановлено різдвяну ковзанку, що запрацює також з 19 грудня. Подібні локації також можна буде знайти у Маріїнському парку та біля Арки Дружби Народів. Закінчиться святкування зимових свят у середмісті Києва 19 січня – на Водохреща.

Новорічну ялинку у Києві "запалять" 19 грудня о 16:00 / Фото wobm.com

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Новорічний трафік "Укрзалізниці"

З 12 грудня почне діяти продаж квитків на потяги новорічного трафіку, повідомляють в "Укрзалізниці". У новому графіку запустять 19 пар нових поїздів, ще 49 поїздів будуть прискорені.

Завдяки новому графіку буде створено 29 нових сполучень обласних та регіональних центрів, зокрема у популярних туристичних напрямках,

– розповідають в "Укрзалізниці".

Сім рейсів до лижного курорту Буковель:

№5/6 Маріуполь – Рахів;

№15/16 Харків – Рахів;

№55/56 Київ – Рахів;

№95/96 Київ – Рахів;

№25/26 Одеса – Рахів;

№125/126 Миколаїв – Рахів;

№130/129 Кременчук – Ворохта (з групою причіпних вагонів Полтава – Ворохта).

Ліміт валютної пропозиції у банках збільшиться

З 1 грудня 2021 року Нацбанк підвищує ліміти відкритої довгої та короткої валютної позиції банків з 10% до 15% від їхнього регулятивного капіталу, тобто в півтора раза.

Збільшення лімітів розширить можливості банків здійснювати власні операції на міжбанківському валютному ринку в межах валютної позиції на суму близько 400 мільйонів доларів,

– зазначає регулятор.

У Нацбанку вважають, що це сприятиме зростанню ролі банків у згладжуванні надмірних курсових коливань на валютному ринку та підвищенню ліквідності та глибини ринку загалом. Останній раз регулятор коригував значень лімітів відкритої валютної позиції в січні торік, підвищивши її вдвічі – до 10% їхнього регулятивного капіталу.