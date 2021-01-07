Карантин став справжнім випробуванням для українського бізнесу у 2020 році. А Новий рік фактично розпочнеться новим локдауном. Проте на додачу до карантину на підприємців чекають зміни в обліку доходів, а також податкові зміни.

Які закони безпосередньо впливатимуть на роботу ФОПів цього року розбиралася Економіка 24.

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Книга обліку

З 1 січня змінюють правила обліку для ФОПів. Паперові книги обліку доходів та витрат повинні скасувати. На їх місце "прийде" типова форма, доступна як в електронному, так і в паперовому вигляді, повідомила пресслужба Держаної податкової служби України.

Проте допоки Міністерство фінансів ще не затвердило нової форми, книга обліку залишається чинною.

Отримати доступ до електронної типової форми можна буде зокрема через електронний кабінет платника податків.

ФОПи зможуть вести свої доходи та витрати у довільній формі, відображаючи їх помісячно. Тобто це можуть бути записи у паперовому зошиті, журналі, чи в електронній таблиці у файлі Excel.

Також з 1 січня не потрібно буде звертатися до податкової для скасування реєстрації книги обліку, яку зареєстрували у 2020 році.

Та не поспішайте викидати свої книги обліку. Хоч їх і не потрібно вже вести, але необхідно зберігати протягом 3 років після останнього звітного періоду.

Касові апарати

Обов’язкове введення ПРРО або касових апаратів для деяких категорій підприємців відклали на рік. Це певний компроміс, адже нововведення мало вступити в дію ще кілька днів тому, а ФОПи вимагали скасування його взагалі.

Переваги касових апаратів

Головною перевагою обов'язково застосування РРО є детінізація економіки. Це не лише додаткові гроші для держави, які можна використати на освіту, медицину чи інфраструктуру, але й справедливість для білих підприємців.

Недоліки касових апаратів

Головним мінусом противники закону називають знищення спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності. Адже у підприємців виникає додатковий обов'язок звітності при використанні реєстраторів розрахункових операцій незалежно від того, програмні вони чи ні.

Що думають люди

Цікаво, що більшість українців (51%) підтримують введення касових апаратів, вважаючи це наведенням порядку у сфері сплати податків. Водночас більше третини переконані, що це швидше утиски малого підприємництва. Такі дані представила соціологічна група "Рейтинг". Опитування провели 29 жовтня – 2 листопада. Вибірка репрезентативна для українців 18+, похибка – 2,2%.

Який ПРРО-сервіс вибрати для свого бізнесу читайте за посиланням.

Нові податки

Податки, які сплачують ФОПи, залежать від розміру мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму. З 1 січня 2021 року виросла "мінімалка" до 6 тисяч гривень, а місяцем раніше виріс прожитковий мінімум для працездатних осіб – до 2 270 гривень. Цього року планують ще двічі підняти прожитковий мінімум та ще раз мінімальну зарплату. Відтак зростуть й податки для ФОПів.

Податки для 1 групи ФОП з 1 січня

ЄСВ – 1 320 гривень (22% від мінімальної зарплати);

Єдиний податок – 227 гривень (10% від прожиткового мінімуму).

Податки для 2 групи ФОП з 1 січня

ЄСВ – 1 320 гривень (22% від мінімальної зарплати);

Єдиний податок – 1 200 гривень (20% від мінімальної зарплати).

Податки для 3 групи ФОП з 1 січня

ЄСВ – 1 320 гривень (22% від мінімальної зарплати);

​5% від доходу або 3% + ПДВ.

З 1 грудня 2021 року у бюджеті-2021 передбачено підвищення мінімальної зарплати до 6,5 тисяч та прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 379 гривень. Відповідно і податки для ФОПів вчергове зростуть.

Податки для 1 групи ФОП з 1 грудня

ЄСВ – 1 430 гривень (22% від мінімальної зарплати);

Єдиний податок – 227 гривень (10% від прожиткового мінімуму станом на 1 січня).

Податки для 2 групи ФОП з 1 грудня

ЄСВ – 1 430 гривень (22% від мінімальної зарплати);

Єдиний податок – 1 200 гривень (20% від мінімальної зарплати станом на 1 січня).

Податки для 3 групи ФОП з 1 грудня

ЄСВ – 1 430 гривень (22% від мінімальної зарплати);

​5% від доходу або 3% + ПДВ.

Податки ФОПів 2021 / Інфографіка 24 каналу

Податкові канікули

ФОПи І групи з грудня 2020 по травень 2021 можуть не платити єдиний податок (227 гривень) та ЄСВ (1 320 гривень).

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Відтак ФОПи першої групи зекономлять понад 9 тисяч гривень на сплаті податків. Для другої та третьої групи ФОПів податкових канікул не передбачили.

Зауважимо, що до першої групи ФОПів відносяться підприємці без найманих працівників з річним доходом до 1 мільйона гривень. Вони також не можуть співпрацювати з юридичною особою.

Ліміти для ФОПів

Ліміти для ФОПів залежать від мінімальної зарплати. А оскільки "мінімалку" підняли з 1 січня до 6 тисяч гривень та планують підняти до 6,5 тисяч гривень у грудні, то зміняться й ліміти.

Ліміти з 1 січня 2021

1 група — 1 мільйон 2 тисячі гривень (167 мінімальних зарплат);

2 група — 5 мільйонів 4 тисячі гривень (834 мінімальних зарплат);

3 група — 7 мільйонів 2 тисячі гривень (1 167 мінімальних зарплат).

Ліміти з 1 грудня 2021: