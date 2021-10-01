Нові тарифи, запровадження електронних лікарняних та осінній призов: що зміниться з 1 жовтня

З жовтня населення отримає платіжки з новими тарифами на газ, однак на опалення вони залишаться без змін, а на електроенергію — знизяться. Також цього місяця розпочнеться осінній призов. Про усі зміни у жовтні, розповідаємо далі.

Комунальні послуги

Тарифи на газ

У жовтні місячний газовий тариф коливатиметься в межах від 7,99 гривні до 31,06 гривні за кубометр газу. Він буде діяти для тих українців, які відмовились від річного фіксованого тарифу на газ. Нагадаємо, що річні газові тарифи постачальників варіюються від 7,80 до 13,50 гривні за кубометр газу.

Детальніше Тарифи на газ у жовтні 2021 року: яка ціна у різних постачальників

Якщо газопостачальника позбавили ліцензії, або він збанкрутував, то його споживачі автоматично переходять на тарифи постачальника останньої надії, роль якого виконує компанія "Нафтогаз". У жовтні "Нафтогаз" відмовився від місячного тарифу й буде діяти річний – 7,96 гривні за кубометр газу.

Електроенергія

У вересні був останній місяць з фіксованим тарифом для українців, що не залежав від кількості спожитих кіловатів за годину (1,68 гривні за кіловат-годину). Однак з жовтня для тих, хто буде споживатиме менш як 250 кіловат-годину ціна зменшиться на 14%.

Тож населення, що уклало договір з 1 жовтня платитиме 1,44 гривні за кіловат-годину. Ціни для побутових споживачів діятимуть до 30 квітня 2022 року.

Опалення та гаряча вода

, що середньостатистична українська сім'я споживає 168 кіловат-годин на місяць, тож для 80% сімей ціна знизиться.

Тарифи на опалення та гарячу воду залишаться без змін. Ба більше президент Володимир Зеленський запевнив, що тарифи не зростатимуть, попри "ринкові зміни, коливання, тиск інших держав, попри цю страшенну ціну вище тисячі доларів за тисячу кубометрів".

Тарифи на опалення у жовтні залишаться без змін, а на електроенергію, для більшості українців, зменшиться на 14% / Фото tira.city

Разом з тим нагадаємо, що за останній рік тарифи на гарячу воду зросли на 14%.

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Субсидія

З 1 жовтня будуть скасовані збільшені на 50% соціальні нормативи на житлові комунальні послуги при призначенні субсидії. Нормативи діятимуть лише у тих регіонах, що опиняться у червоній зоні.

Нині в Україні субсидію отримують близько 3 мільйонів людей, зі слів прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Детальніше про те, хто може звертатись за житловою субсидією, розповідаємо тут.

Доплата пенсіонерам

З 1 жовтня пенсіонери, яким виповнилося 75 – 80 років, будуть додатково отримувати до 400 гривень щомісяця. Мінімальна пенсійна виплата для них встановлюється у розмірі 2,5 тисячі гривень за наявності страхового стажу від 20 – 25 років і більш.

У Мінсоцполітики розповіли, що підвищення пенсій з 1 жовтня стосуватиметься майже 1 мільйону пенсіонерів. Також ще одне підвищення чекатиме пенсіонерів з 1 грудня 2021 року.

Е-лікарняні

, що з 1 жовтня 2021 року Ощадбанк закриватиме поточні та депозитні рахунки українців, операції за якими не здійснювались протягом трьох років і більше. Це відбудеться, якщо власники рахунків не прийшли до банку для актуалізації ідентифікаційних даних та здійснення верифікації. З деталями можна ознайомитись тут

З 1 жовтня лікарняні в Україні будуть лише електронні. Їх планували ввести ще з 1 вересня, але відтермінували процес на місяць. Проте усі охочі могли оформити е-лікарняний ще у вересні. Також у МОЗ вважають, що завдяки е-лікарняним вдасться зекономити кошти та зменшити корупцію.

Зараз понад 2 тисячі закладів можуть формувати електронні лікарняні. Передбачений повний перехід з 1 вересня, але попри це є окремі відомчі лікарні – ті, що в глибинках. Їм треба трохи більше часу,

– розповіли у МОЗ.

Як отримати е-лікарняний:

прийти до лікаря на огляд; лікар має створити електронний медичний висновок про тимчасову непрацездатність у Реєстрі та завірити його електронним підписом; тоді пацієнт повинен отримати повідомлення від E-health. Звідти медичний висновок потрапить до Реєстру Пенсійного фонду; там і сформується електронний листок непрацездатності; про це також надійде повідомлення на телефон.

Осінній призов

що із нововведеннями лише маючи е-лікарняний, працівник може розраховувати на виплати за робочі дні, коли він хворий.

Призов-2021 почнеться с жовтня й триватиме до грудня цього року. Перші відправлення почнуться 5 жовтня, а останні – 21 грудня. Полковник Микола Качаненко поділився, що загалом до строкової служби планують залучити понад 13,5 тисяч осіб.

Зверніть увагу, що ті чоловіки, які стали студентами, до 1 жовтня повинні надати довідку про це до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, де вони перебувають на обліку.

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Автоправила

З 1 жовтня в Україні поза населеними пунктами навіть вдень водії будуть зобов'язані вмикати денні ходові вогні, або ближнє світло фар під час руху. Правила діятимуть до 1 травня 2022 року й розповсюджуватимуться на всі механічні транспортні засоби поза населеними пунктами. Зауважте, що штрафу за не ввімкнення фар за містом у денний час доби не існує. За порушення цього правила є тільки попередження.

Додаткові вихідні у жовтні

14 жовтня – День Захисника України, який припадає на четвер. Тож, щоб не "розривати" вихідні, уряд пропонує установам додати ще один вихідний – 15 жовтня, який працівники відроблятимуть 23 жовтня. Детальніше ознайомити з усім переліком свят у жовтні можна тут.