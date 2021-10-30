Нові тарифи

Опалення та гаряча вода

Тарифи на опалення та гарячу воду для населення залишаться без змін у листопаді. Нагадаємо, що згідно з постановою НКРЕКП, місцеві громади самі встановлюють їх розмір, детальніше ознайомитись з тарифами у різних містах України можна тут.

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Тарифи на газ

Місячний тариф на газ у листопаді коливатиметься від 7,788 до 38,35 гривні за кубометр газу. Він діятиме для українців, котрі відмовились від річного тарифу.

коливатиметься від 7,788 до 38,35 гривні за кубометр газу. Він діятиме для українців, котрі відмовились від річного тарифу. Річний тариф наприкінці жовтня знизило сім постачальників завдяки балансуючій групі "Нафтогазу". Тепер він варіюється від 7,799 до 13,50 гривні за кубометр газу.

Нагадаємо, що у разі, якщо газопостачальника позбавили ліцензії, або він збанкрутував, то його споживачі автоматично переходять на тарифи постачальника останньої надії, роль якого виконує компанія "Нафтогаз".

Кабмін зобов'язав "Нафтогаз" знизити тарифи у жовтні – листопаді для населення та бюджетних установ до 7,96 та 16,8 гривні за кубометр газу відповідно.

Нагадаємо, що подавати показники лічильників споживачі повинні облгазам (газорозподільним компаніям) з 1 по 5 число кожного місяця / Колаж 24 каналу

Електроенергія

Тариф на електроенергію у листопаді не зміниться й буде, так само як в жовтні, залежати від кількості спожитих кіловатів. Тож схема розрахунку тарифу буде такою:

якщо домогосподарство (сім'я) спожила за місяць менш як 250 кіловатів за годину – 1,44 гривні,

якщо понад 250 кіловатів за годину – 1,68 гривні.

Нагадаємо, що у червоних зонах ще у жовтні змінились правила нарахування субсидій. Тому лише у регіонах червоної карантинної зони населення може розраховувати на нарахування субсидій за збільшеними нормами.

Нові правила дорожнього руху

З 1 листопада наберуть чинності нові правила дорожнього руху. Зміни стосуватимуться велосипедистів, обмеження швидкості за межами населених пунктів для водіїв, дорожніх знаків, правил зупинки, стоянки, а також зміниться змістовне наповнення поняття "державні дороги".

Для українців діятимуть нові діагональні пішохідні переходи та загальні дороги для автомобілів і велосипедистів.

діятимуть нові діагональні пішохідні переходи та загальні дороги для автомобілів і велосипедистів. Для велосипедистів діятимуть детальні правила щодо того, як повинні переміщатися велосипедисти; вказані їх права та обов’язки.

діятимуть детальні правила щодо того, як повинні переміщатися велосипедисти; вказані їх права та обов’язки. Для водіїв зміниться обмеження швидкості за межами населених пунктів. Воно регулюватиметься шириною розмітки. Буде заборонено рухатися зі швидкістю 110 кілометрів за годину, якщо елемент дороги, що відокремлює транспортні потоки протилежних напрямків, не виділено розміткою 1.2 (раніше було 1.1 або 1.2). Розмітки різняться між собою шириною – до 15 та 20 сантиметрів відповідно.

зміниться обмеження швидкості за межами населених пунктів. Воно регулюватиметься шириною розмітки. Буде заборонено рухатися зі швидкістю 110 кілометрів за годину, якщо елемент дороги, що відокремлює транспортні потоки протилежних напрямків, не виділено розміткою 1.2 (раніше було 1.1 або 1.2). Розмітки різняться між собою шириною – до 15 та 20 сантиметрів відповідно. До трьох загальноприйнятих типів державних доріг: міжнародні, національні та регіональні, додадуть четвертий тип – територіальні.

Нові дорожні знаки / Інфографіка Патрульної поліції

Держслужбовців відсторонять від роботи

З 8 листопада в Україні відсторонятимуть від роботи працівників освіти та посадовців, які не мають щеплень проти COVID-19. Такі правила будуть впроваджені згідно з постановою Кабміну. Це стосуватиметься працівників:

центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;

місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;

закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.

Важливо! Виключенням стануть лише ті працівники, які мають абсолютні протипоказання до проведення щеплень проти COVID-19. Однак вони повинні будуть надати медичний висновок про наявність протипоказань до вакцинації проти COVID-19, виданий медзакладом.

Нові карантинні обмеження

Посилений карантин почав діяти у Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Хмельницькій та Чернігівській областях ще з 30 жовтня. З 1 Листопада у червону зону потраплять Київ та Львів.

З 1 листопада Львів та Київ потраплять у червону зону, а отже на українців чекають нові карантинні обмеження / Фото 24 канал

Карантинні обмеження у Києві

Лише щеплені мешканці столиці, або ті, хто має негативний ПЛР-тест, зможуть відвідувати: кафе, ТРЦ, спортзали, кінотеатри, супермаркети та магазини, а також інші заклади. Дитячі садочки працюватимуть лише за умови 100% вакцинації всього персоналу.

Що стосується громадського транспорту, то він курсуватиме за графіком, однак скористатись ним також зможуть лише ті українці, що мають COVID-сертифікат або негативний ПЛР-тест.

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Карантинні обмеження у Львові

Припинять роботу усі заклади культури. Також не можна буде проводити будь-які масові заходи – концерти, фестивалі, конференції. Виняток становлять лише футбольні матчі – їх можна проводити без глядачів за умови вакцинації або негативних ПЛР-тестів в учасників.

Громадський транспорт буде заповнений лише на 50% від загальної місткості. Однак сертифікатів вакцинації ніхто не вимагатиме у пасажирів, натомість водії повинні бути обов'язково щепленими. Також будуть обмеження для пільговиків – вони зможуть безкоштовно їздити у транспорті лише з 11:00 до 16:00.

Заклади, які продовжать роботу під час карантинних обмежень у Львові:

ресторани та кафе (має бути зайнято лише 50% площ та не більше ніж 4 людини за столиком);

перукарні та салони краси (виключно за попереднім записом);

продовольчі та речові ринки, непродовольчі магазини, ТРЦ (не більше 50% зайнятих площ);

готелі та хостели (ресторани на їхній території мають приймати лише тих, хто там проживає).

Детальніше Львів переходить у червону зону: які будуть обмеження

Перелік обмежень у карантинних зонах / Інфографіка 24 каналу

Зверніть увагу! Обмеження у регіонах, що потрапили до червоної зони не діятимуть, якщо 100% працівників та відвідувачів закладів будуть вакциновані й матимуть "зелений" сертифікат. Також для повністю вакцинованих громадян не діятимуть обмеження у міжрегіональному транспортному сполученні.

Дистанційне навчання в деяких містах

Нагадаємо, що згідно з постановою уряду, школи можуть працювати у червоній зоні, якщо там вакциновано 100% працівників. Початкові школи можуть працювати без обмежень (за умови вакцинації 80% співробітників).

У Києві з 1 листопада школярі 1 – 11 класів навчатимуться дистанційно. Дитячі садочки продовжать свою роботу у звичному режимі лише за умови 100% вакцинації усього персоналу.

з 1 листопада школярі 1 – 11 класів навчатимуться дистанційно. Дитячі садочки продовжать свою роботу у звичному режимі лише за умови 100% вакцинації усього персоналу. У Львові, починаючи з 1 листопада, учні навчатимуться дистанційно щонайменше 2 тижні. Дитячі садки в місті будуть працюватимуть очно.

Також у деяких областях та містах учні перейшли на дистанційне навчання ще у жовтні, до початку осінніх канікул, або ж пішли на них раніше. У зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в Україні дистанційне навчання на Хмельниччині, Луганщині, Чернігові та інших містах може продовжитись й у листопаді.

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У більшості школах навчання у листопаді буде дистанційним, через карантинні обмеження / Фото 24 канал

Нагадаємо, що на Сумщині всі учні 1 – 11 класів перейшли на дистанційне навчання ще 29 жовтня. Воно попередньо триватиме до 7 листопада.