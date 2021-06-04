Чому зміна клімату створює ризики для стабільності фінансової системи

4 червня 2021 , 11:45
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Джерело:

CNN Business

Директор одного із департаментів Міжнародного валютного фонду Тобіас Адріан розповів, що зміна клімату впливає на фінансову систему, створюючи серйозні ризики для її стабільності. Нині кліматична криза розвивається повільно, але з часом цілком може призвести до катастрофи.

У чому криються ризики 

Топменеджер МВФ зауважив, що у світі є багато країн, де кліматична катастрофа катастрофічна для фінансової системи. Як приклад Адріан, одразу ж навів економіку Багамських островів, Філіппін та інших країн, чиї економіки в останні роки сильно постраждали через тайфуни та урагани.

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Кліматична криза – це екзистенційна криза,
– зауважив Тобіас Адріан.

Дослідники Федеральної резервної системи (ФРС) США переконані, що кліматичні ризики можуть проявлятись у вигляді кліматичних потрясінь для фінансової системи. Оскільки, економічні та фінансові ризики можуть підсилювати один одного, наприклад, якщо руйнування власності, що своєю чергою пов'язане з погодними умовами, а як наслідок – до збитків банків, що надалі призвело до скорочення кредитування та зменшення інвестицій.

Ризики для економіки США

Коментарі Адріана повторюють попередження, зроблене у вересні минулого року у федеральній доповіді, в якій визнано, що зміна клімату становить великий ризик для стабільності фінансової системи США та її здатності підтримувати американську економіку.

У звіті, опублікованому кліматичним підкомітетом Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами США, регуляторів закликали більш терміново і рішуче працювати над вирішенням економічної шкоди від зміни клімату, яка насувається.

Автор: Дар'я Вереньова