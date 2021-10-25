Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на джерело в уряді.

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Росія може повністю припинити постачання до Молдови

Договір уклали на фоні кризи на світових ринках та й можливих проблем з поставками "Газпрому". Не виключено, що Росія повністю припинить постачання блакитного палива Молдові.

Україна раніше передала Молдові 16 мільйонів кубів газу

Раніше Україна передала країні-сусідці 16 мільйонів кубів газу – через надзвичайний стан в країні. Проте далі поставки відбуватимуться виключно на платній основі.

Про торгівлю газом власного виробництва, зауважили джерела в уряді, не мовиться, виключно продаватимуть імпортний ресурс.

Зверніть увагу! Тепер угоду "Нафтогазу" має схвалити наглядова рада. До її призначення у компанії її функції виконує уряд.

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Переговори Молдови та Росії щодо контракту провалились

Зазначимо, раніше Молдова та Росія не домовились про продовження контракту про постачання газу. Кремль запропонував свою ціну на газ, при цьому з вимогою погасити заборгованість у 700 мільйонів доларів.

Представники Молдови просили зменшити ціну удвічі. Через непогодженість сторін навряд вдасться укласти контракт до кінця жовтня, а це означає, що вже 1 листопада країна може залишитись без газу.