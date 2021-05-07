Зменшення пенсій у 2021 році: кому та за що зменшуватимуть виплати

У 2021 році прогнозовано пенсії підвищать близько 10 мільйонам українців. Проте, будуть й ті, кому їх навпаки зменшать, зважаючи на закон, що регулює пенсійні виплати. Кому очікувати меншої пенсії у поточному році та чому, розповідаємо далі.

Причини зменшення пенсії

Отримати меншу пенсію, ніж зазвичай українці можуть з декількох причин, що регулюються законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Підставою для стягнення частини пенсії можуть бути:

судові рішення, ухвали, постанови й вироки (щодо майнових стягнень);

виконавчі написи нотаріусів;

інші рішення і постанови, виконання яких провадиться аналогічно виконанню судових рішень.

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Регулятор має на увазі випадки, коли українці втрачають право на пенсію, або на її частину, проте не інформують про це державу. В наслідок чого продовжують отримувати незмінний розмір пенсії й надалі.

Ще однією поширеною причиною для помилкових нарахувань, які потім потрібно буде повернути державі – зміна статусу одержувача. Наприклад, якщо одержувач пенсії по втраті годувальника завершує або перериває навчання, він втрачає право на пенсійне забезпечення.

Передбачається, що Пенсійний фонд на підставі рішення виконавчої служби чи приватного виконавця списуватиме заборгованість з пенсії українців аж до повного її погашення. Заступник директора департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України Любов Бричок відмітила, що найбільш поширена проблема – це списання пенсії з вини пенсіонера.

Зміна пенсії у зв'язку з працевлаштуванням

Що стосується переплат у зв'язку з працевлаштуванням пенсіонера, то значення має не розмір заробітної плати яку почав отримувати українець, а сам факт зайнятості, адже він впливає на право одержувати доплати, надбавки, підвищення, а також перерахунки доплат до пенсії при зміні прожиткового мінімуму.

Водночас у законі залишилася норма, згідно з якою працюючим пенсіонерам перерахунки доплати до мінімального розміру пенсії та за понаднормовий стаж, які пов’язані з підвищенням прожиткового мінімуму, не проводяться. Вони проводяться тільки після того, як людина звільниться з роботи,

– розповідає Любов Бричок.

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Зменшення пенсій у зв'язку з працевлаштуванням осіб, що мають інвалідність

Факт працевлаштування впливає, зокрема, й на розмір пенсійних виплат для осіб II та III груп інвалідності, які не досягли пенсійного віку, але отримують пенсію по інвалідності в розмірі пенсії за віком.

Тож, якщо українець, що має інвалідність влаштується на роботу, то його пенсія зменшиться на 50, або й 10%. Тим в кого II група інвалідності буде виплачуватись 90% від його пенсії, а III групі – 50%. Також працевлаштування позбавляє права на отримання надбавок на утримання неповнолітніх дітей, тобто дітей до 18 років.

Як повідомити Пенсійний фонд про працевлаштування

Українець, що отримує пенсію повинен проінформувати управління Пенсійного фонду за місцем проживання про зміну розміру пенсійних виплат, у зв'язку з працевлаштуванням, не менше, ніж у 10-денний термін

Потрібно подати заяву про перерахунок пенсії, як працююча особа та додати копію документу, що потверджує факт працевлаштування – наказ про зарахування на роботу чи договір про цивільно-правові відносини. Заяву можна принести, як самотужки регулятору, або ж подати її через вебпортал чи, надіславши паперового листа.

Як повернути пенсійну переплату державі

Повернути переплату пенсіонер може добровільно, подавши до органів Пенсійного фонду відповідну заяву чи перерахувавши надміру отриману пенсію на рахунок територіального органу фонду. В іншому разі питання стягнення коштів вирішуватиметься через суд.

Розмір пенсійних стягнень

Згідно із законом, не виключені випадки коли одночасно можуть бути стягнені декілька відрахувань одночасно. Проте, наголосимо, що їх загальна сума не повинна перевищувати 50% або 20%. Черговість же утримання при надходженні на одну людину декількох виконавчих проваджень визначає тільки виконавець.

Випадки, за яких може бути утримано 50% від розміру пенсії:

стягнення аліментів;

відшкодування збитків від розкрадання майна підприємств і організацій;

відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я,

повернення переплачених сум заробітної плати в передбачених законом випадках.

Єдина виплата, з якої не стягуються відрахування, це надбавка на догляд за інвалідом І групи.

Регулятор відмічає, що у разі списання частини пенсійних виплат українця повинна повідомити виконавча служба чи приватний виконавець. Проте, не виключені випадки, коли, повідомлення не доходять до адресата.

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Що робити, якщо помилково стягнули частину пенсії

Якщо з вас помилково стягнули частину пенсії, або ж ви помітили, що розмір пенсійних виплат зменшився й хочете дізнатись причину, то українець може звернутися за роз’ясненнями до органів Пенсійного фонду.

Щоправда, отримати тут вичерпну відповідь вдасться тільки тоді, коли стягнення проводяться за рішенням Пенсійного фонду, тобто внаслідок виникнення переплат пенсії.